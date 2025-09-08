Маловоддя на Дніпрі: у серпні Кременчуцьке водосховище недоотримало понад 80% води

Порівняно з липнем приплив до водосховища зменшився орієнтовно на 45-50%

У серпні 2025 року водність Дніпра у районі Кременчуцького водосховища була значно нижчою за норму. За даними Укргідрометцентру, приплив води становив лише 18% від середніх багаторічних показників серпня. Відповідні дані оприлюднили на сайті установи.

Зазначено, що порівняно з липнем приплив до водосховища зменшився орієнтовно на 45-50%.

Нагадаємо, у серпні на Полтавщині фіксували опади різної інтенсивності, а в третій декаді — місцями значні. Попри дощі, на значній території регіону зберігалась ґрунтова засуха, вказують синоптики.