ПКД капітального ремонту Кременчуцького спортивного ліцею відкоригують за понад 800 тисяч гривень

Департамент будівництва, містобудування та архітектури Полтавської обласної військової адміністрації замовив коригування проєктно-кошторисної документації на реконструкцію навчального та спального корпусів Кременчуцького спортивного ліцею імені І.М. Піддубного. Вартість робіт — 897 тисяч 870 гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Закупівлю проводили без використання системи — коригування замовили напряму у товариства з обмеженою відповідальністю «Укрнеоінжиніринг». Змінений проєкт мають надати замовнику до кінця жовтня поточного року. Договір не оприлюднювали.

За даними Clarity Project, компанію зареєстрували у 2023 році в Полтаві. Засновниками товариства є полтавці Юрій Бєлодєд та Руслан Русанов. За час існування ТОВ має 50 договорів з держзамовниками на загальну суму у понад 12 мільйонів гривень. Найбільше — з АТ «Укрнафта» (38 договорів загалом на понад 6 млн грн).

Раніше видання «Полтавщина» писало, що ТОВ «Укрнеоінжиніринг», зокрема, займалось виготовленням проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт гуртожитку у селі Супрунівка. Ввечері 8 квітня 2024-го, через влучання російської ракети, у двоповерховій будівлі сімейного гуртожитку почалася пожежа — ця будівля найбільше постраждала від обстрілу.

Юрій Бєлодєд та Руслан Русанов також є засновниками компанії «Укрсервіспроект», яке цьогоріч опікувалось коригування проєктно-кошторисної документації з капітального ремонту Кременчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. «Укрсервіспроект» фігурувало у кримінальних провадженнях. Так, як пише видання «Наші Гроші» з посиланням на ухвалу полтавського суду, група фірм засновників «Укрсервіспроект» ймовірно завищували вартості проєктних робіт, які переможці тендеру потім інкасували через фізичних осіб — підприємців.

Капітальний ремонт ліцею: що відомо

У 2021 році стало відомо, що у спортивному ліцеї імені І.М. Піддубного зроблять капітальний ремонт в рамках урядової програми «Велике будівництво». Тоді ж, за словами керівника спортивного закладу Олександра Кириченка, вже проводився тендер на створення проєкту й була прорахована загальна вартість — 38 млн грн. У 2022 році колишній начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін розповів, що область отримала 750 млн грн на відновлення та реконструкцію лікарень, садочків і шкіл. За ці гроші, зокрема, мають реконструювати спортивний ліцей. У бюджеті Полтавської області на 2024 рік вказали, що загальна вартість ремонту має складати вже понад 98 млн грн. У цьому ж році ОВА замовила коригування проєкту.

На початку поточного року обласний департамент будівництва через Prozorro замовив капітальний ремонт ліцею. Договір уклали з ТОВ «Ремтехналадка» у квітні. Загальна вартість робіт — 211 млн 642 тисяч гривень.

Відомо, що в аукціоні брали участь три компанії:

ТОВ «Ремтехналадка» (пропозиція: 211 млн 642 тис. 380 грн)

ПП «Інженерно-будівельний центр «ВЕКТОР» (пропозиція: 211 млн 428 тис. грн)

Консорціум «Вестгруп» (виграв тендер з ціною 210 млн 574 тис. 106 грн)

Втім департамент відхилив пропозиції від «Вестгруп» та від підприємства «Вектор», зокрема, через невідповідність умовам тендерної документації, які неможливо виправити. Обидві дешевші пропозиції відхилені через претензії до їхнього кошторисного обґрунтування.

Своєю чергою підприємство «Вектор» і консорціум «Вестгруп» вважали такі рішення відомства — безпідставним. Основні заяви учасників: відхилення пропозицій на підставах, не передбачених законом чи умовами тендеру, а також можлива упередженість та недотримання принципів прозорості й чесної конкуренції.

Антимонопольний комітет розглянув скаргу ПП «Вектор» і вирішив, що департамент будівництва діяв відповідно чинному законодавству та не порушував умови тендера.

Держаудитслужба у Полтавській області також не виявила порушень у закупівлі. Під час перевірки аудитори запросили пояснення щодо джерел фінансування, обґрунтування технічних характеристик та визначення очікуваної вартості робіт. Департамент надав усі запитані документи. За результатами моніторингу аудитори не виявили порушень у діях замовника.

Як пише видання «Медіадоказ», у кошторисі велику частину будівельних матеріалів враховано за цінами, близькими до ринкових. Разом з тим у кошторисі є позиції, вказані без чітких характеристик, що унеможливлює їх порівняння з ринковими цінами. Це здебільшого стосується меблів, техніки, сантехніки та іншого обладнання.