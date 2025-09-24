У Кременчуці виділяють гроші закладам освіти, які постраждали внаслідок обстрілу РФ: де і які роботи тривають

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 1

У Кременчуці кілька закладів освіти, що постраждали внаслідок обстрілу російських військ, отримають гроші від міської ради. Їх витратять на відновлення вікон та вивіски. Про це стало відомо під час засідання депутатської комісії з питань бюджету і фінансів 24 вересня.

Так, ліцей №4 отримає 34 тисячі 40 гривень на відновлення вивіски на фасаді. Деякі букви були пошкоджені. За словами тимчасово виконувачка обов’язків керівника департаменту освіти Світлани Михайленко, у закладі вже встановили нові вікна, нині триває відновлення відкосів та ремонт стадіону. Центральний вхід відремонтовано, розповіла чиновниця.

Нагадаємо, внаслідок шахедної атаки на Кременчуцький РТЦК та СП 6 липня у ліцеї №4 від вибухової хвилі пошкоджень зазнали вікна та двері.

Гімназія №8 також мінятиме вікна. На сьогодні відомо, що у школі внаслідок атаки РФ у ніч на 19 серпня вибило понад 70 вікон. Роботи мають завершити орієнтовно до початку опалювального сезону, розповіла очільниця відомства.

Аналогічна ситуація з гімназією №12. Відомо, що пошкоджено орієнтовно з пів сотні вікон. Ремонти мають завершити у жовтні.

Заклади дошкільної освіти №34 та №28 отримають загалом понад 68 тисяч гривень на заміну вікон.

Нагадаємо, у ніч на 19 серпня Кременчук вкотре потрапив під ракетно-дроновий удар армії РФ. Уражень зазнала енергетична інфраструктура. За попередніми даними, ніхто не постраждав. Також після атаки у місті погіршилась якість повітря.