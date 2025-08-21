У Кременчуцькому ліцеї №4 відновлюватимуть футбольне поле, що постраждало від прильоту шахедів

За словами міського голови, сітка навколо поля зупинила один із безпілотників, який, імовірно, летів у будівлю Кременчуцького РТЦК та СП

У Кременчуцькому ліцеї № 4 відновлюватимуть футбольне поле, що постраждало внаслідок дронової атаки на Кременчуцький РТЦК та СП. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький на засіданні виконкому 21 серпня.

На це зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади виділяють 395 тисяч гривень.

— …на виконання поточного ремонту спортивного футбольного поля після пошкодження вибуховою хвилею. Ну не зовсім коректно написано… Після того як футбольне поле зупинило шахед собою, мабуть, правильніше було б написати, — додав мер.

За словами Малецького, раніше цей спортивний майданчик у ліцеї був зроблений коштом благодійного фонду «Джерело Дніпра». Тепер же відновлять його коштом міського бюджету.

— Виділяємо, дітям дійсно треба створити там новий гарний майданчик. Сітка була міцна і вистояла, — зауважив міський голова.

Нагадаємо, внаслідок шахедної атаки на Кременчуцький РТЦК та СП у ліцеї №4 від вибухової хвилі пошкоджень зазнали вікна та двері. Як повідомила директорка закладу освіти Тетяна Одерій, відновити лишилося двері на вході та 128 вікон у приміщенні. Проте відновлювальні роботи у ліцеї так і не почалися й досі.



