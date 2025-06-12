У Кременчуці енергетики відмовилися прийняти скаргу ПЦУ: релігійна громада вбачає у діях «Полтаваобленерго» сприяння державі-агресору

У Кременчуці релігійна громада ПЦУ заявила про ігнорування скарг з боку «Полтаваобленерго» та перешкоджання їхній діяльності. Йдеться про захоплення храму УПЦ та можливе використання електроенергії без договору. Громада погрожує зверненням до СБУ
У Кременчуці назріває релігійний скандал: Кременчуцька філія АТ «Полтаваобленерго» відмовилася особисто прийняти та зареєструвати скаргу від релігійної організації «Ставропігійна релігійна громада Свято-Троїцька парафія ПЦУ м. Кременчук». Громада заявляє про незаконні дії, які перешкоджають її функціонуванню.
Ще 1 травня 2025 року релігійна організація звернулася до АТ «Полтаваобленерго» із заявою про внесення змін до договору №21501295. Причиною стало змінення назви юридичної особи та призначення нового керівника — архімандрита Феодосія (в миру — Овчарука Р.А.).
Також громада просила надати паперовий примірник договору, а саме паспорт точки розподілу з усіма додатками, що стосуються об’єкта за адресою: м. Кременчук, проспект Свободи, 9. Однак, за словами представників ПЦУ, компанія відмовилася надати документ і не реагує на скарги, попри пряму вимогу Закону.
Наразі будівлю церкви, яка є власністю громади ПЦУ (за даними з Державного реєстру речових прав, реєстраційний номер об’єкта 3041455753020), контролюють представники УПЦ (МП), зокрема митрополит Капустін М.В.
Священнослужителі ПЦУ заявляють, що через захоплення споруди їм заважають проводити богослужіння, а також обмежують доступ до культового приміщення, що є прямим порушенням їхніх прав.
У своєму зверненні громада посилається на:
Таким чином, громада вважає, що дії посадовців АТ «Полтаваобленерго», які не визнають правонаступність ПЦУ, можуть свідчити про співпрацю з релігійною організацією, діяльність якої офіційно визнано загрозою національній безпеці.
Окремо зазначається, що нинішні контролери храму, за підтримки представників УПЦ (МП), користуються електроенергією, за яку офіційно не сплачують. Тобто живлення будівлі здійснюється без актуального договору з релігійною громадою — фактичним власником споруди. Це ще один доказ порушення чинного законодавства.
Редакція наразі не отримала відповіді від АТ «Полтаваобленерго» щодо правових підстав відмови або коментарів з приводу скарги. Проте ситуація вже викликала значний суспільний резонанс у місті.
Нагадаємо, наприкінці минулого року «Кременчуцький Телеграф» писав про рішення Господарського суду міста Києва щодо повернення позову Максима Капустіна щодо Троїцької церкви в Кременчуці через порушення підсудності.
Ми також писали, що 24 грудня навколо Троїцької церкви у Кременчуці почали демонтовувати паркан. Обговорення щодо зняття огорожі навколо Троїцької церкви почалися ще у вересні цього року. У листопаді на засідання виконавчого комітету Кременчуцької міськради ухвалили рішення про демонтаж паркану та білборду біля Троїцької церкви. На цьому місці у наступному році планують облаштувати сквер.
Додамо, що цьогоріч у січні господарський суд Києва повторно визнав зловживання процесуальними правами та повернув позов Капустіна щодо Троїцької церкви в Кременчуці. У червні суд підтвердив законність переходу Свято-Троїцької парафії до ПЦУ.
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