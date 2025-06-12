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У Кременчуці енергетики відмовилися прийняти скаргу ПЦУ: релігійна громада вбачає у діях «Полтаваобленерго» сприяння державі-агресору

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 87

 У Кременчуці релігійна громада ПЦУ заявила про ігнорування скарг з боку «Полтаваобленерго» та перешкоджання їхній діяльності. Йдеться про захоплення храму УПЦ та можливе використання електроенергії без договору. Громада погрожує зверненням до СБУ

У Кременчуці назріває релігійний скандал: Кременчуцька філія АТ «Полтаваобленерго» відмовилася особисто прийняти та зареєструвати скаргу від релігійної організації «Ставропігійна релігійна громада Свято-Троїцька парафія ПЦУ м. Кременчук». Громада заявляє про незаконні дії, які перешкоджають її функціонуванню.

У чому суть конфлікту

Ще 1 травня 2025 року релігійна організація звернулася до АТ «Полтаваобленерго» із заявою про внесення змін до договору №21501295. Причиною стало змінення назви юридичної особи та призначення нового керівника — архімандрита Феодосія (в миру — Овчарука Р.А.).

Також громада просила надати паперовий примірник договору, а саме паспорт точки розподілу з усіма додатками, що стосуються об’єкта за адресою: м. Кременчук, проспект Свободи, 9. Однак, за словами представників ПЦУ, компанія відмовилася надати документ і не реагує на скарги, попри пряму вимогу Закону.

Конфлікт із представниками УПЦ (МП)

Наразі будівлю церкви, яка є власністю громади ПЦУ (за даними з Державного реєстру речових прав, реєстраційний номер об’єкта 3041455753020), контролюють представники УПЦ (МП), зокрема митрополит Капустін М.В.

Священнослужителі ПЦУ заявляють, що через захоплення споруди їм заважають проводити богослужіння, а також обмежують доступ до культового приміщення, що є прямим порушенням їхніх прав.

Що говорить закон

У своєму зверненні громада посилається на:

  • Закон України «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій» від 20.08.2024 №3894-IX;
  • Указ Президента України №820/2022 від 1 грудня 2022 року, що ввів у дію рішення РНБО про заборону діяльності афілійованих із Росією релігійних організацій;
  • Релігієзнавчу експертизу, проведену Державною службою з етнополітики, яка підтвердила: УПЦ (МП) не розірвала зв’язок із РПЦ і є її підрозділом.

Таким чином, громада вважає, що дії посадовців АТ «Полтаваобленерго», які не визнають правонаступність ПЦУ, можуть свідчити про співпрацю з релігійною організацією, діяльність якої офіційно визнано загрозою національній безпеці.

Енергопостачання — без оплати

Окремо зазначається, що нинішні контролери храму, за підтримки представників УПЦ (МП), користуються електроенергією, за яку офіційно не сплачують. Тобто живлення будівлі здійснюється без актуального договору з релігійною громадою — фактичним власником споруди. Це ще один доказ порушення чинного законодавства.

Що вимагає громада

  1. Надати паперовий примірник договору №21501295 вже сьогодні.
  2. Офіційно повідомити про розгляд скарги на електронну пошту громади.
  3. У разі відмови — громада подасть заяву до СБУ за статтею 111-2 Кримінального кодексу України — пособництво державі-агресору.

Коментарі офіційних сторін поки відсутні

Редакція наразі не отримала відповіді від АТ «Полтаваобленерго» щодо правових підстав відмови або коментарів з приводу скарги. Проте ситуація вже викликала значний суспільний резонанс у місті.

Нагадаємо, наприкінці минулого року «Кременчуцький Телеграф» писав про рішення Господарського суду міста Києва щодо повернення позову Максима Капустіна щодо Троїцької церкви в Кременчуці через порушення підсудності.

Ми також писали, що 24 грудня навколо Троїцької церкви у Кременчуці почали демонтовувати парканОбговорення щодо зняття огорожі навколо Троїцької церкви почалися ще у вересні цього року. У листопаді на засідання виконавчого комітету Кременчуцької міськради ухвалили рішення про демонтаж паркану та білборду біля Троїцької церкви. На цьому місці у наступному році планують облаштувати сквер.

Додамо, що цьогоріч у січні господарський суд Києва повторно визнав зловживання процесуальними правами та повернув позов Капустіна щодо Троїцької церкви в Кременчуці. У червні суд підтвердив законність переходу Свято-Троїцької парафії до ПЦУ.


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Автор: Телеграф
Теги: Троїцька церква ПЦУ Полтаваобленерго УПЦ (МП)
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