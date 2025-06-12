У Кременчуці енергетики відмовилися прийняти скаргу ПЦУ: релігійна громада вбачає у діях «Полтаваобленерго» сприяння державі-агресору

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 87

У Кременчуці релігійна громада ПЦУ заявила про ігнорування скарг з боку «Полтаваобленерго» та перешкоджання їхній діяльності. Йдеться про захоплення храму УПЦ та можливе використання електроенергії без договору. Громада погрожує зверненням до СБУ

У Кременчуці назріває релігійний скандал: Кременчуцька філія АТ «Полтаваобленерго» відмовилася особисто прийняти та зареєструвати скаргу від релігійної організації «Ставропігійна релігійна громада Свято-Троїцька парафія ПЦУ м. Кременчук». Громада заявляє про незаконні дії, які перешкоджають її функціонуванню.

У чому суть конфлікту

Ще 1 травня 2025 року релігійна організація звернулася до АТ «Полтаваобленерго» із заявою про внесення змін до договору №21501295. Причиною стало змінення назви юридичної особи та призначення нового керівника — архімандрита Феодосія (в миру — Овчарука Р.А.).

Також громада просила надати паперовий примірник договору, а саме паспорт точки розподілу з усіма додатками, що стосуються об’єкта за адресою: м. Кременчук, проспект Свободи, 9. Однак, за словами представників ПЦУ, компанія відмовилася надати документ і не реагує на скарги, попри пряму вимогу Закону.

Конфлікт із представниками УПЦ (МП)

Наразі будівлю церкви, яка є власністю громади ПЦУ (за даними з Державного реєстру речових прав, реєстраційний номер об’єкта 3041455753020), контролюють представники УПЦ (МП), зокрема митрополит Капустін М.В.

Священнослужителі ПЦУ заявляють, що через захоплення споруди їм заважають проводити богослужіння, а також обмежують доступ до культового приміщення, що є прямим порушенням їхніх прав.

Що говорить закон

У своєму зверненні громада посилається на:

Закон України «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій» від 20.08.2024 №3894-IX;

Указ Президента України №820/2022 від 1 грудня 2022 року, що ввів у дію рішення РНБО про заборону діяльності афілійованих із Росією релігійних організацій;

Релігієзнавчу експертизу, проведену Державною службою з етнополітики, яка підтвердила: УПЦ (МП) не розірвала зв’язок із РПЦ і є її підрозділом.

Таким чином, громада вважає, що дії посадовців АТ «Полтаваобленерго», які не визнають правонаступність ПЦУ, можуть свідчити про співпрацю з релігійною організацією, діяльність якої офіційно визнано загрозою національній безпеці.

Енергопостачання — без оплати

Окремо зазначається, що нинішні контролери храму, за підтримки представників УПЦ (МП), користуються електроенергією, за яку офіційно не сплачують. Тобто живлення будівлі здійснюється без актуального договору з релігійною громадою — фактичним власником споруди. Це ще один доказ порушення чинного законодавства.

Що вимагає громада

Надати паперовий примірник договору №21501295 вже сьогодні. Офіційно повідомити про розгляд скарги на електронну пошту громади. У разі відмови — громада подасть заяву до СБУ за статтею 111-2 Кримінального кодексу України — пособництво державі-агресору.

Коментарі офіційних сторін поки відсутні

Редакція наразі не отримала відповіді від АТ «Полтаваобленерго» щодо правових підстав відмови або коментарів з приводу скарги. Проте ситуація вже викликала значний суспільний резонанс у місті.