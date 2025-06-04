Суд підтвердив законність переходу Свято-Троїцької парафії до ПЦУ

Сьогодні, 12:53 Переглядів: 60 Коментарів: 1

Позивач вимагав визнати недійсними рішення загальних зборів громади щодо переходу до ПЦУ та затвердження нового статуту, однак суд у цьому відмовив

Господарський суд Полтавської області відмовив у задоволенні позову Капустіна М.В. до релігійної організації «Ставропігійна Релігійна Громада Свято-Троїцька парафія УПЦ (ПЦУ) міста Кременчука Кременчуцького району Полтавської області». Про це журналіста «Кременчуцького Телеграфа» повідомив адвокат Руслан Лазоренко.

Відомо, що позивач вимагав визнати недійсними рішення загальних зборів громади щодо переходу до Православної Церкви України та затвердження нового статуту. Однак суд, розглянувши всі обставини справи, повністю відмовив у позові, фактично підтвердивши законність дій релігійної організації.

Настоятель Свято-Троїцької православної церкви, архімандрит о. Феодосій, привітав членів громади та прихожан ПЦУ з цією важливою перемогою. Він подякував усім за єдність, витримку та вірність вибору, підкресливши, що громада продовжить своє духовне служіння в лоні Православної Церкви України.

Нагадаємо, наприкінці минулого року «Кременчуцький Телеграф» писав про рішення Господарського суду міста Києва щодо повернення позову Максима Капустіна щодо Троїцької церкви в Кременчуці через порушення підсудності.

Ми також писали, що 24 грудня навколо Троїцької церкви у Кременчуці почали демонтовувати паркан. Обговорення щодо зняття огорожі навколо Троїцької церкви почалися ще у вересні цього року. У листопаді на засідання виконавчого комітету Кременчуцької міськради ухвалили рішення про демонтаж паркану та білборду біля Троїцької церкви. На цьому місці у наступному році планують облаштувати сквер.

Додамо, що цьогоріч у січні господарський суд Києва повторно визнав зловживання процесуальними правами та повернув позов Капустіна щодо Троїцької церкви в Кременчуці.