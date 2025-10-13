ГО "Захист держави"
Гроші, Україна, Світ

Надходження військового збору до бюджету за 9 місяців у чотири рази перевищили торішній показник

Сьогодні, 12:01

 

Третина військового збору була сплачена у столиці

За дев’ять місяців 2025 року платники податків сплатили до бюджету майже 116,7 млрд грн військового збору, що майже в чотири рази більше, ніж за відповідний період минулого року. Державний бюджет цього року отримав від військового збору на 84,2 млрд грн більше, ніж торік. За 9 місяців 2024 року надходження військового збору склали лише 32,5 млрд грн.

Про це повідомила Державна податкова служба.

— Зростання зумовлене як підвищенням з 1 грудня 2024 року розміру ставки військового збору до 5%, так і свідомою позицією платників, які своєчасно сплачують податки та підтримують наших військових, — йдеться у повідомленні.

Найбільше сплатили:

  • Київ — 37,7 млрд грн,
  • Дніпропетровська область — 13,2 млрд грн,
  • Львівська область — 9 млрд грн,
  • Харківська область — 7,4 млрд гривень.

З 1 грудня в Україні підвищили ставки військового збору — куди направлять зібрані податки

Нагадаємо, що військовий збір сплачують усі категорії платників податків.

Ставки військового збору:

  • ФОПи I, II та IV груп — 10% від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року (у 2025 році розмір щомісячного авансового внеску — 800 грн). 
  • Платники єдиного податку ІІІ групи (крім е-резидентів) — 1% від отриманого доходу щоквартально. 
  • Підприємці на загальній системі оподаткування — 5% від чистого річного оподатковуваного доходу. 
  • З найманих працівників — 5% від нарахованої заробітної плати.
  • Військовослужбовці та працівники ЗСУ, СБУ, Служби зовнішньої розвідки України, ГУР, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Управління державної охорони України, Держспецзв’язку, Державної спеціальної служби транспорту України — 1,5% з доходу, одержаного у вигляді грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат.

Самозайняті особи, які були мобілізовані або підписали контракт на військову службу, звільняються від сплати військового збору на час служби. Звільнення застосовується автоматично на підставі даних з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (дати мобілізації, укладення контракту).   

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 11416д щодо збільшення військового збору з 1,5% до 5% 10 жовтня 2024 року. Напередодні голосування у парламенті Міністерство фінансів пояснило, навіщо уряд пропонує підвищити деякі податки, зокрема військовий збір.

У Мінфіні зазначили, що всі зібрані податки в державному бюджеті спрямовуються на фінансування сектору безпеки та оборони. Проте навіть цих коштів не вистачає, тому дефіцит покривається з інших джерел, включаючи неподаткові доходи та внутрішні запозичення. Попри те, що зібраних податків до держбюджету не вистачає, щоб профінансувати усі потреби безпеки та оборони з початку повномасштабного вторгнення майже три роки ставки податків не зростали.

Раніше «Кременчуцький Телеграф» писав, що близько 58% усіх витрат з державного бюджету України йде на забезпечення армії. Саме тому уряд підготував законопроєкт про підвищення ставок військового збору. Додаткові кошти планується направити на оборону.

ПО ТЕМІ:

Зеленський підписав закон про підвищення податків: основні зміни

Усі податки, які надійдуть до держбюджету України у 2024 році, витратять на оборону

Усі кошти, які заробляє Україна, витрачаються на армію, а інші витрати фінансуються коштом партнерів

Власним коштом Україна фінансує лише армію — все інше утримується коштом міжнародної допомоги

Автор: Віктор Крук
