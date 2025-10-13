Надходження військового збору до бюджету за 9 місяців у чотири рази перевищили торішній показник

За дев’ять місяців 2025 року платники податків сплатили до бюджету майже 116,7 млрд грн військового збору, що майже в чотири рази більше, ніж за відповідний період минулого року. Державний бюджет цього року отримав від військового збору на 84,2 млрд грн більше, ніж торік. За 9 місяців 2024 року надходження військового збору склали лише 32,5 млрд грн.
Про це повідомила Державна податкова служба.
Найбільше сплатили:
З 1 грудня в Україні підвищили ставки військового збору — куди направлять зібрані податки
Нагадаємо, що військовий збір сплачують усі категорії платників податків.
Ставки військового збору:
Самозайняті особи, які були мобілізовані або підписали контракт на військову службу, звільняються від сплати військового збору на час служби. Звільнення застосовується автоматично на підставі даних з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (дати мобілізації, укладення контракту).
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 11416д щодо збільшення військового збору з 1,5% до 5% 10 жовтня 2024 року. Напередодні голосування у парламенті Міністерство фінансів пояснило, навіщо уряд пропонує підвищити деякі податки, зокрема військовий збір.
У Мінфіні зазначили, що всі зібрані податки в державному бюджеті спрямовуються на фінансування сектору безпеки та оборони. Проте навіть цих коштів не вистачає, тому дефіцит покривається з інших джерел, включаючи неподаткові доходи та внутрішні запозичення. Попри те, що зібраних податків до держбюджету не вистачає, щоб профінансувати усі потреби безпеки та оборони з початку повномасштабного вторгнення майже три роки ставки податків не зростали.
Раніше «Кременчуцький Телеграф» писав, що близько 58% усіх витрат з державного бюджету України йде на забезпечення армії. Саме тому уряд підготував законопроєкт про підвищення ставок військового збору. Додаткові кошти планується направити на оборону.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.