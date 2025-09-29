Олена Шуляк
Бізнес/Робота, Полтавщина

Від початку року три компанії на Полтавщині позбулися російського сліду

Сьогодні, 09:27 Переглядів: 149

Від січня 2025 року 91 компанія в Україні позбулась власників з РФ. Найбільше — у Києві, три працюють на Полтавщині. Частина таких бізнесів бере участь у державних тендерах

В Україні з січня 2025 року 91 компанія змінила власників з російською пропискою. Серед них 88 бізнесів активно працюють, ще три перебувають у стані припинення. Про це повідомили в «Опендатаботі».

На Полтавщині таких компаній три. Загалом із початку повномасштабного вторгнення ще 714 бізнесів прибрали зі структури власності громадян РФ, попри законодавчу заборону. У Мін’юсті після звернень провели кілька перевірок, і лише 8 реєстраційних змін визнали незаконними.

Найбільше компаній позбулося російського сліду в Києві — 30. На другому місці Одещина з 9 компаніями. По 7 бізнесів змінили власників у Харківській, Львівській та Вінницькій областях.

 

За видами діяльності найбільше таких компаній працюють у сфері оптової торгівлі (15), операцій з нерухомістю (13), роздрібної торгівлі (8), рибного господарства (6), а також у сфері ІТ та консалтингу (5).

Більшість бізнесів мають оборот до 10 мільйонів гривень — 38 компаній. Ще 10 заробили від 10 до 100 мільйонів, 4 перевищили планку у 100 мільйонів, а 39 не подали фінансову звітність.

 

Серед тих, хто прибрав зі структури російських власників, є й компанії-учасники державних тендерів. Зокрема, «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА» виграла 43 тендери на понад 6,8 мільйона гривень з початку повномасштабного вторгнення. Компанія «МІРЕКЦ» має 4 тендери на 122 тисячі гривень, а «ВК СЕРВІС ПЛЮС» — 1 тендер на 57 тисяч.

Водночас законодавство, що регулює зміни у компаніях із російськими власниками, залишається незмінним. Здійснювати їх можуть лише окремі категорії громадян РФ — ті, що легально проживають в Україні, або мають до 10% у статутному капіталі.

Нагадаємо, що АРМА шукало управителя для частки в Крюківському вагонобудівному заводі. Йдеться про частку російського акціонера Станіслава Гамзалова, яку влітку 2022 року передали АРМА. 25% статутного капіталу заводу становить понад 21,50 млн грн. Тоді ж наглядову раду КВБЗ покинув представник російського акціонера Вадим Дузік.

Ці акції у 2012 році придбала підконтрольна Гамзалову австрійська компанія OW Capital Management. Вони були заарештовані у травні 2022 року в межах кримінального провадження про виведення 192,9 млн грн до Росії через низку збиткових контрактів. Торік АРМА вже шукала управителя.

У січні 2023 року з'явилася інформація, що на 25% Крюківського вагонозаводу претендує Укрзалізниця.

Автор: Руслана Горгола
Теги: тендери бізнес
