Священнослужителів на Полтавщині бронюватимуть від мобілізації у два етапи

Загалом по Україні до переліку критично важливих релігійних організацій віднесено понад 7,7 тисячі установ
Під час мобілізації в умвах воєнного стану бронювання священослужителів відбувається у два етапи. Про це повідомили у пресслужбі Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Регулюється механізм бронювання Постановою Кабінету Міністрів № 76 зі змінами від 26 грудня 2024 року.
Так цьогоріч у лютому Державна служба України з етнополітики та свободи совісті затвердила перелік посад військовозобов’язаних священнослужителів, які підлягають бронюванню. А вже на посчатку літа ця ж служба визначила перелік релігійних організацій, віднесених до критично важливих для функціонування економіки — загалом 7726 установ по всій території України.
Бронювання працівників цих релігійних установ відбуватиметься у два етапи:
спершу бронюють священнослужителів-керівників критично важливих релігійних організацій (по одному від кожної, дані яких внесені до ЄДР);
далі — інших священнослужителів, офіційно працевлаштованих у таких організаціях.
Таким чином, священнослужителі з критично важливих релігійних організацій отримають право на відстрочку від мобілізації, аби продовжувати виконувати свої функції.
