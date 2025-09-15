Священнослужителів на Полтавщині бронюватимуть від мобілізації у два етапи

Вчора, 22:00 Переглядів: 136

Загалом по Україні до переліку критично важливих релігійних організацій віднесено понад 7,7 тисячі установ

Під час мобілізації в умвах воєнного стану бронювання священослужителів відбувається у два етапи. Про це повідомили у пресслужбі Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Регулюється механізм бронювання Постановою Кабінету Міністрів № 76 зі змінами від 26 грудня 2024 року.

Так цьогоріч у лютому Державна служба України з етнополітики та свободи совісті затвердила перелік посад військовозобов’язаних священнослужителів, які підлягають бронюванню. А вже на посчатку літа ця ж служба визначила перелік релігійних організацій, віднесених до критично важливих для функціонування економіки — загалом 7726 установ по всій території України.

Бронювання працівників цих релігійних установ відбуватиметься у два етапи:

спершу бронюють священнослужителів-керівників критично важливих релігійних організацій (по одному від кожної, дані яких внесені до ЄДР);

далі — інших священнослужителів, офіційно працевлаштованих у таких організаціях.

Таким чином, священнослужителі з критично важливих релігійних організацій отримають право на відстрочку від мобілізації, аби продовжувати виконувати свої функції.