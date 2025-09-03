«Відважна 3. Цифрова еволюція бізнесу»: загальний грантовий фонд 6 млн грн

Стартує реєстрація на третій сезон візійного жіночого акселератора «Відважна 3. Цифрова еволюція бізнесу». У фокусі програми — практичні навички, які допоможуть власницям малого та середнього бізнесу комплексно впровадити інноваційні технології в бізнесі: від автоматизації процесів і підвищення безпеки даних — до масштабування на міжнародні ринки. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповіла керівниця Дія.Бізнес у Кременчуці Лариса Богодист.

На учасниць чекають 14 тижнів навчання, менторська підтримка та індивідуальні консультації.

— Цього разу 14 півфіналісток отримають по 300 000 гривень, 3 — по 100 000 гривень. Переможниця Grand Pitch Day — 1,5 млн грн. Додатково для головної переможниці — грант 200 000 гривень на використання інструментів технологічного партнера програми SendPulse. Загальний призовий фонд становить 6 мільйонів гривень.

Окрім того, під час навчання жінки зможуть визначити свої сильні сторони, зони для розвитку, пройти онлайн-тест із цифрової зрілості та отримати персональну Дорожню карту з покроковим планом впровадження технологій.

— Раніше в перших двох етапах на базі центру в Кременчуці взяли участь близько 250 учасниць. З них шість жінок стаи переможницями та отримали по 100 000 грн на розвиток власного бізнесу. Тож реєструйтеся на новий сезон. Це прекрасна можливість! — запросила Лариса Богодист.

Якщо ви хочете трансформувати бізнес, — подавайте заявку до 17 вересня.