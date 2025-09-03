«Відважна 3. Цифрова еволюція бізнесу»: загальний грантовий фонд 6 млн грн

Встигни зареєструватися на новий сезон візійного жіночого акселератора
Стартує реєстрація на третій сезон візійного жіночого акселератора «Відважна 3. Цифрова еволюція бізнесу». У фокусі програми — практичні навички, які допоможуть власницям малого та середнього бізнесу комплексно впровадити інноваційні технології в бізнесі: від автоматизації процесів і підвищення безпеки даних — до масштабування на міжнародні ринки. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповіла керівниця Дія.Бізнес у Кременчуці Лариса Богодист.
На учасниць чекають 14 тижнів навчання, менторська підтримка та індивідуальні консультації.
Окрім того, під час навчання жінки зможуть визначити свої сильні сторони, зони для розвитку, пройти онлайн-тест із цифрової зрілості та отримати персональну Дорожню карту з покроковим планом впровадження технологій.
Якщо ви хочете трансформувати бізнес, — подавайте заявку до 17 вересня.
