Відбудеться вебінар «Медіація: як перетворити конфлікт на ресурс» — кременчужан запрошують долучитися

Наступного вівторка, 29 жовтня, відбудеться вебінар «Медіація: як перетворити конфлікт на ресурс».
Спікери — експерти з Української академії медіації, які мають багаторічний досвід у врегулюванні спорів.
Вебінар відбудеться 29 жовтня, о 17.30 онлайн.
Захід буде проведено в рамках Проєкту «CONSENT: підвищення в Україні ролі альтернативного способу вирішення спорів з фокусом на медіацію», що реалізується Українською академією медіації за фінансової підтримки Європейського Союзу спільно з ГО «Консультаційний центр підтримки та розвитку бізнесу», яка оперує діяльністю центру Дія.Бізнес у Кременчуці.
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