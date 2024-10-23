Відбудеться вебінар «Медіація: як перетворити конфлікт на ресурс» — кременчужан запрошують долучитися

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Медіація — це сучасний інструмент, який допомагає вирішувати конфлікти без судових процесів

Наступного вівторка, 29 жовтня, відбудеться вебінар «Медіація: як перетворити конфлікт на ресурс».

— Запрошую всіх охочих зареєструватися, долучитися й взяти участь в вебінарі. Ви дізнаєтесь, як вирішувати конфлікти мирним шляхом і без судових розглядів, про ключові принципи медіації та їх застосування в бізнесі. Ми розповімо, як медіація допомагає знизити витрати та час, витрачений на конфлікти, а також дамо практичні кейси застосування медіації в українських компаніях. Участь безоплатна за умови попередньої реєстрації, — запросила керівниця «Дія.Бізнес» у Кременчуці Лариса Богодист.

Спікери — експерти з Української академії медіації, які мають багаторічний досвід у врегулюванні спорів.

Вебінар відбудеться 29 жовтня, о 17.30 онлайн.

Захід буде проведено в рамках Проєкту «CONSENT: підвищення в Україні ролі альтернативного способу вирішення спорів з фокусом на медіацію», що реалізується Українською академією медіації за фінансової підтримки Європейського Союзу спільно з ГО «Консультаційний центр підтримки та розвитку бізнесу», яка оперує діяльністю центру Дія.Бізнес у Кременчуці.