У дворі в жителя Диканьки знайшли дві гранати

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Поліція вилучила боєприпаси та направила їх на експертизу

24 жовтня правоохоронці вилучили боєприпаси у 40-річного жителя Диканьки, повідомляє пресслужба поліції Полтавщини. Під час невідкладних слідчих дій на подвір'ї чоловіка знайшли дві гранати Ф-1. Речові докази слідчі направили на експертизу. Вирішується питання щодо повідомлення чоловікові про підозру та обрання запобіжного заходу. За цим фактом поліціянти розпочали досудове розслідування за ч.1 ст.263 (Незаконне поводження з бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють походження вилучених гранат. Нагадаємо, нещодавно у Полтавському районі поліція вилучила у чоловіка гранату, міну, автомат та банку з наркотиками.

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