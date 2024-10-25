У дворі в жителя Диканьки знайшли дві гранати

24 жовтня правоохоронці вилучили боєприпаси у 40-річного жителя Диканьки, повідомляє пресслужба поліції Полтавщини. Під час невідкладних слідчих дій на подвір'ї чоловіка знайшли дві гранати Ф-1.
Речові докази слідчі направили на експертизу. Вирішується питання щодо повідомлення чоловікові про підозру та обрання запобіжного заходу.
За цим фактом поліціянти розпочали досудове розслідування за ч.1 ст.263 (Незаконне поводження з бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Правоохоронці встановлюють походження вилучених гранат.
Нагадаємо, нещодавно у Полтавському районі поліція вилучила у чоловіка гранату, міну, автомат та банку з наркотиками.
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