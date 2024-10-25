«Просто він був прикладом». У Кременчуці попрощались із військовим Вадимом Папіровичем

25 жовтня у Кременчуці попрощались з 32-річним військовослужбовцем Вадимом Папіровичем. Воїн був солдатом, гранатометником піхотного відділення.
За словами військовослужбовиці Любов Телятник, чоловіка мобілізували у серпні 2023 року. Вадим Папірович загинув 11 жовтня 2024 року під час оборони України біля селища Нью-Йорк Донецької області.
Раніше чоловік грав за футбольні команди БРВ-ВІК (Володимир), «Кремінь» (Кременчук) та «Металург» (Запоріжжя). У 2009 році він зіграв три матчі за національну команду U-17 у відбірковому турнірі чемпіонату Європи, представляючи Україну на міжнародній арені.
На російсько-українській війні загинув випускник «Кременя» Вадим Папірович
У 2010 році Папірович дебютував на професійному рівні за команду Хмельницького, де проживав тривалий час. На професійному рівні грав за «Гірник» (Горішні Плавні), МФК «Миколаїв», «Говерлу» (Ужгород).
Однокласник солдата Богдан пам’ятає шкільні роки життя, як разом із ним сидів за партою. Вадим був капітаном команди «Кремінь» 1992 року випуску.
Валентина Володимирівна була першою вчителькою Богдана у гімназії № 1.
Вчителька фізкультури у гімназії № 1 каже, що «пишається випускниками».
На війні Вадим отримав поранення, лежав у лікарні, розповідає футбольний тренер Олександр Зозуля.
Панахиду за бійцем відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали військового на Свіштовському кладовищі, де покояться й інші українські воїни.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.