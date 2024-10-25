«Просто він був прикладом». У Кременчуці попрощались із військовим Вадимом Папіровичем

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25 жовтня у Кременчуці попрощались з 32-річним військовослужбовцем Вадимом Папіровичем. Воїн був солдатом, гранатометником піхотного відділення.

За словами військовослужбовиці Любов Телятник, чоловіка мобілізували у серпні 2023 року. Вадим Папірович загинув 11 жовтня 2024 року під час оборони України біля селища Нью-Йорк Донецької області.

Раніше чоловік грав за футбольні команди БРВ-ВІК (Володимир), «Кремінь» (Кременчук) та «Металург» (Запоріжжя). У 2009 році він зіграв три матчі за національну команду U-17 у відбірковому турнірі чемпіонату Європи, представляючи Україну на міжнародній арені.

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У 2010 році Папірович дебютував на професійному рівні за команду Хмельницького, де проживав тривалий час. На професійному рівні грав за «Гірник» (Горішні Плавні), МФК «Миколаїв», «Говерлу» (Ужгород).