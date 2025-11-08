На Полтавщині збільшують обсяги обмеження споживання електроенергії

Сьогодні, 16:41 Переглядів: 497

У «Полтаваобленерго» повідомили про зміну режиму електропостачання через складну ситуацію в енергосистемі України. 8 листопада 2025 року в області запроваджено:

з 16.00 до 23.59 — у межах 4 черг.

Споживачів просять орієнтуватися на оновлені графіки, які публікують на сайті «Полтаваобленерго». Додамо, що в області діє спеціальний графік аварійних відключень.

Нагадаємо, відновлення електропостачання у Кременчуцькому районі очікується на 23:00—24:00 8 листопада. Про це повідомив т.в.о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут під час брифінгу у Кременчуці.

Додамо, вночі та вранці 8 листопада у Кременчуці та в районі було чутно вибухи. Військові попереджали про рух ракет та безпілотників. Як повідомляють у міській раді Горішніх Плавнів, росіяни вдарили по кількох об'єктах енергетичної інфраструктури у громаді. Місто перейшло у режим надзвичайної ситуації. Кременчук повністю залишився без електроенергії, нині у місті воду подають за графіком. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький.