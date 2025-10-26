На автодорозі Суми-Полтава п’яний водій збив пішохідку: жінка загинула на місці ДТП

Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 26 жовтня, близько 6.30 на автодорозі Суми-Полтава, поблизу села Тахтаулове Полтавського району. Поліція розпочала кримінальне провадження. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

За попередньою версією слідства, автомобіль Toyota Camry під керуванням 40-річного водія здійснив наїзд на пішохідку. Від отриманих травм 40-річна жінка загинула на місці ДТП.

В ході проведення слідчих дій встановлено, що водій перебував у стані сп’яніння.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції області відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Причини та обставини ДТП з’ясовує слідство.

Нагадаємо, вранці ми писали, що учора в ДТП на Полтавщині дві пасажирки легковика отримали тілесні ушкодження.

Учора вночі в Лубенському районі автомобіль Nissan зіткнувся із відбійником та перекинувся. Унаслідок ДТП 34-річний пасажир кросовера отримав тілесні ушкодження .

А 24 жовтня на автодорозі Полтава - Олександрія автомобіль Opel Zafira виїхав за межі проїзної частини дороги та перекинувся. Унаслідок ДТП водій помер на місці пригоди, а троє пасажирів, серед яких дитина, отримали тілесні ушкодження.

Протягом минулого тижня ми майже щоденно повідомляли про випадки виявлення у Кременчуці нетверезих водіїв за кермом автівок.

24 жовтня п’яний водій автомобіля Honda скоїв ДТП та залишив місце події. Патрульні його зупинили та виявили явні ознаки алкогольного сп’яніння. Результат медогляду - 2,91 проміле, що у 14 разів перевищує допустиму норму. Крім того, чоловік не мав права керувати транспортними засобами через відсутність посвідчення водія.

Перед складанням адмінматеріалів порушник пропонував патрульним хабар, а на попередження припинити протиправні дії не реагував. На водія склали 4 адмінматеріали за різними статтями КУпАП, а за фактом пропозиції хабаря патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Того ж дня інший п’яний водій у Кременчуці також пропонував патрульним хабар - рівень алкоголю в нього у 17 разів перевищував допустиму норму.

У п’ятницю патрульна поліція повідомила про подробиці конфлікту з водієм, що стався того ж дня на Молодіжному. Патрульні зупинили автомобіль, який порушив правила дорожнього руху. Водій поводився агресивно та мав явні ознаки алкогольного сп’яніння. Під час перевірки документів з’ясувалося, що він неодноразово притягувався до адмінвідповідальності за керування транспортним засобом у стані сп’яніння та позбавлений права керування на 10 років. Пройти огляд на стан сп’яніння водій відмовився.

Наприкінці тижня упродовж двох днів у Кременчуці патрульні щодня виявляли по сім водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння.

У понеділок ми повідомляли, що минулого тижні патрульна поліція Кременчука виявила 20 п’яних водіїв.