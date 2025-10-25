На Полтавщині автівка з’їхала з дороги та перекинулася: водій загинув, троє травмованих

Сьогодні, 11:24 Переглядів: 207

Дорожньо-транспортна пригода сталася учора, 24 жовтня, близько 16.00 на 25-му кілометрі автодороги Полтава - Олександрія поблизу села Кунцеве Полтавського району. Поліція розпочала кримінальне провадження. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

За попередньою інформацією слідства, автомобіль Opel Zafira, під керуванням 67-річного водія, виїхав за межі проїзної частини дороги та перекинувся.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій легковика отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці. Пасажири автомобіля, серед яких 74-річна жінка, 43-річний чоловік та 9-річна дівчинка отримали тілесні ушкодження та доставлені до медичних закладів для надання допомоги.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції області відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.

Нагадаємо, 8-го жовтня у Глобиному бус перекинувся після зіткнення з двома автівками. А 5-го жовтня на Миргородщині автівка з’їхала з дороги та перекинулася: загинула 21-річна водійка.