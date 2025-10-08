У Глобиному бус перекинувся після зіткнення з двома автівками

Сьогодні, 14:12

Інформації про постраждалих наразі немає

Сьогодні, 8 жовтня, у Глобиному сталася дорожньо-транспортна пригода. За словами очевидців, водій буса влетів у дві машини, після чого його авто перекинулося.

Фото з місця події опублікували у соцмережах. На кадрах видно перекинуту автівку та кілька пошкоджених транспортних засобів. На місці працюють поліціянти та медики.

Інформацію про можливих постраждалих поки не оприлюднили. Деталі події з’ясовуються.

