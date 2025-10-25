На Лубенщині кросовер зіткнувся з відбійником та перекинувся: травмований пасажир

Сьогодні, 12:00

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 25 жовтня, близько 03.30 на 197 кілометрі автодороги Київ-Харків-Довжанський в Лубенському районі. Поліція встановлює обставини події. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

За попередньою інформацією слідства, автомобіль Nissan, під керуванням 49-річного водія, виїхав за межі проїзної частини дороги та зіткнувся із відбійником. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди 34-річний пасажир кросовера отримав тілесні ушкодження та був доставлений до місцевої лікарні.

За даним фактом слідчими поліції Лубенщини вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Поліція встановлює обставини та причини ДТП.

