Учора в ДТП на Полтавщині дві пасажирки легковика отримали тілесні ушкодження

Сьогодні, 08:40 Переглядів: 263

У суботу, 25 жовтня, близько 15.00 на автодорозі Київ-Харків-Довжанський, неподалік села Вільшанка Лубенської територіальної громади сталася дорожньо-транспортна пригода. Поліція розпочала кримінальне провадження. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

За попередньою інформацією слідства, автомобіль ВАЗ, під керуванням 62-річного водія, зіткнувся з автомобілем Mazda, за кермом якого перебував 32-річний водій. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди дві пасажирки ВАЗа отримали тілесні ушкодження та доставлені до Лубенської лікарні інтенсивного лікування.

За даним фактом слідчі поліції Лубенщини відкрили кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Обставини та причини ДТП з’ясовують слідчі.



Учора вночі на тій же автодорозі в Лубенському районі автомобіль Nissan зіткнувся із відбійником та перекинувся. Унаслідок ДТП 34-річний пасажир кросовера отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

А 24 жовтня на автодорозі Полтава - Олександрія автомобіль Opel Zafira, під керуванням 67-річного водія, виїхав за межі проїзної частини дороги та перекинувся. Унаслідок ДТП водій помер на місці пригоди, а троє пасажирів, серед яких дитина, отримали тілесні ушкодження.