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Українські спецслужби ідентифікували осіб, які передавали дані для ударів по ТЦК

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 1 748 Коментарів: 1

 Частину українців, які «зливали» інформацію РФ, уже затримали

Імена українців, які надсилали Росії координати будівель територіальних центрів комплектування (ТЦК) через чат-боти, вже відомі українським спецслужбам. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко в ефірі телемарафону.

— Так, справді, були випадки, коли українці передавали інформацію. Дані цих людей вже є в росіян. Але й українські спецслужби знають, хто вони, — зазначив Коваленко.

За його словами, щодо деяких із цих осіб «вже проведена успішна робота». Уточнювати, скількох саме затримали та які їм інкримінують статті, він не став.

Нагадаємо, що після удару по ТЦК у Полтаві загинули троє людей, ще кілька були поранені. У Кременчуці внаслідок атаки пошкоджено понад десяток будинків, двоє людей дістали травми. За словами речника Полтавського обласного ТЦК та СП Романа Істоміна, у Кременчуцькому районному ТЦК та СП ніхто із військових не постраждав, бо у той момент там нікого не було. «Кременчуцький Телеграф» працював на місці події та поспілкувався з очевидцями:

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Автор: Руслана Горгола Фото: Артем Коваленко
Теги: ТЦК та СП ЦПД наслідки атаки
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Коментарі: 1

5 249
1
zzzzzz:
Сьогодні, 12:21

Координати у карті гугл , до секунди . Друге діло якійсь маячок міг бути. 


1 0

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