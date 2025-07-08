Через обстріли ТЦК та СП змінюють формат роботи — частину послуг переведуть онлайн

Через зростання ракетних обстрілів Росії Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки змінюють формат своєї роботи. Про це 7 липня повідомив речник Командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев.
Він зазначив, що робота з укомплектування підрозділів та підготовки військовослужбовців триває, однак у нових умовах доводиться змінювати підхід, щоб гарантувати безпеку і персоналу ТЦК, і громадянам, які звертаються по послуги.
Він додав, що Міністерство оборони активно працює над цифровізацією сервісів ТЦК та СП, щоб громадяни могли взаємодіяти з центрами без потреби фізичної присутності.
Нагадаємо, що раніше Саранцев заявив, що удари по ТЦК — спроба зірвати мобілізацію. Після удару по ТЦК у Полтаві загинули троє людей, ще кілька були поранені. У Кременчуці внаслідок атаки пошкоджено понад десяток будинків, двоє людей дістали травми. За словами речника Полтавського обласного ТЦК та СП Романа Істоміна, у Кременчуцькому районному ТЦК та СП ніхто із військових не постраждав, бо у той момент там нікого не було.
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