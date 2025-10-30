«Не хочу жити на зупинці»: вимушена переселенка з Енергодара стриже чоловіків на вулицях Кременчука

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 738

Коли Валерія Бурцева із сином і батьками виїжджала з окупованого Енергодару, вона не знала, куди потрапить і як почне нове життя. Взяла із собою лише ножиці, щойно куплені для нової роботи.

— Я їх кинула в останній момент у валізу. Не знала, що буде далі. Але відчувала: ще стануть у пригоді, — згадує дівчина.

Сьогодні вона живе у Кременчуці, стриже чоловіків просто неба і мріє про власний барбершоп.

Путь із зони окупації

До повномасштабного вторгнення Валерія жила в Енергодарі, працювала торговим агентом, але мріяла про курси перукарської справи. Каже, навіть встигла записатися, та навчання обірвала окупація.

— Я не змогла їздити через блокпости — було страшно. Кадирівці стояли, перевіряли паспорти. Мені не вистачило сміливості через це проходити, — розповідає Валерія.

Через два місяці після початку війни молода жінка виїхала з міста. Спочатку жила в Запоріжжі, потім у Києві, а коли туди почали летіти ракети — переїхала до Кременчука.

— Нас сюди покликали знайомі. А ще тут є Дніпро — я не можу без нього! Я виросла біля Каховського водосховища, на жаль, тепер його немає, і, мабуть, доля привела мене саме сюди, ближче до Дніпра, до Кременчуцького моря.

Креативне рішення

Півтора року після переїзду Валерія закінчила курси барберів і влаштувалася на роботу. Але згодом захотіла поєднати творчість і фах.

— У мене подруга — контент-мейкерка Даяна. Я їй кажу: «Пішли знімати мене на вулицю». І ми вийшли на площу. Це був травень. Люди зупинялися, питали, що ми робимо, скільки коштує стрижка. Було цікаво — усі посміхалися.

Валерія часто стриже просто неба. Місця обирає різні — на набережній, у сквері Бабаєва, на пляж, на заброшці. Щоразу — нова локація, нова історія, новий образ. І обов’язково після роботи — наведення порядку.

— Ми завжди прибираємо за собою, бо ж цивілізовані люди. Для мене чистота — це правило майстра.

Її відео про стрижки на вулиці в TikTok та Instagram збирають тисячі переглядів. Каже, людям цікаво дивитися не лише на результат, а й на історію, яку Валерія разом зі своєю вірною помічницею, контент-мейкеркою придумують заздалегідь.

Про роботу, клієнтів і віру в себе

Валерія — чоловічий майстер. Вона свідомо вибрала барберинг, бо, каже, любить бачити чітку форму, акуратні переходи, без прикриття «жіночими хитрощами».

— Жіночі стрижки легші. А у чоловічих усе видно. Якщо зробив неправильно — нікуди не сховаєш.

Серед її клієнтів — військові, блогери, стоматологи, бізнесмени. Є навіть ті, хто приїжджає з інших міст.

— Був хлопець, який хотів, щоб я його постригла на даху, з видом на місто. Говорить: «Я організую дрон, щоб зверху зняти». Але поки не вийшло. Може колись це зробимо, — сміється майстриня.

Головна мрія Валерії — власний барбершоп.

— Моя робота пов’язана з моїм болем та життям. Я посвятила її своєму другові Віктору, який загинув у 2022 році під Рубіжним. Він був найкращим другом. У майбутньому я хочу, щоб у моєму салоні, який буде названий на його честь, висів його портрет та був куточок пам’яті про нього.

Щоб реалізувати задумане, жінці поки не вистачає стабільності в житті, власного житла та допомоги у складанні бізнес-плану.

— Мені потрібно лише житло, щоб залишитися тут і розвиватися. А решта — робота, клієнти, ідеї — у мене вже є. Я хочу звернутися за грантом, але не знаю, як правильно оформити документи. Мені потрібна людина, яка розуміється на цьому. Бо не хочеться зробити щось і прогоріти.

За півтора року у Кременчуці Валерія знайшла друзів, колег і своє місце. Каже, влилася у соціум, знайшла своїх людей. І хоча сум за домом не минає, вона вже не відчуває себе чужою.

Валерія не боїться змін, хоча визнає — довго збирається на нове: «Я дуже довго думаю, перш ніж щось змінити. Але коли вирішую — вже йду до кінця. Якщо направити впертість у правильне русло — вона стає рушійною силою».

Хоча іноді на неї нападає втома, і фізична, і емоційна.

— Є ночі без сну через вибухи, син лякається, і мені треба бути сильною для нього. Але коли беру машинку, знову оживаю. Вкладаю свою злість, біль і любов у роботу.

Коли її питають, якою вона себе бачить, відповідає без паузи: «Сильна. Трохи вперта. Але впертість допомагає рухатися. І я не зупинюся. Не хочу жити на зупинці (сміється), тому роблю все для того, щоб заробляти й рухатися вперед».