«Змінити життя під час війни й стати успішною? Складно, але можливо!» - візажистка Ганна Моргун про початок нового шляху та жіночу красу

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 273

Зараз в моді натуральність. Менше макіюжу - краще вигляд

Ганна Моргун народилася в Харківській області. Її дитинство було сповнене чудових подій, серед яких найяскравішими були змагання з легкої атлетики та танців. Мабуть, саме тоді сформувався характер дівчини, яка твердо йшла до власних перемог, досягала вершин й не пасувала перед невідомістю.

- Я відвідувала багато гуртків, займалася спортом, тренувалася й завжди прагнула до найкращого результату. В мене виходило. Я не боялася пробувати щось нове, й коли у 2010-му мені запропонували участь у конкурсі краси, я погодилася. Так, у віці 22 років, вийшла у фінал конкурсу «Королева Харкова», виграла поїздку у Туреччину на міжнародний конкурс Queen Туризм, де теж успішно виступила.

Ганна зізнається, що хвилювання, яке супроводжувало протягом конкурсу, не заважало – навпаки надавало прагнення перемогти.

- І це теж про характер.

На той час вона працювала у Харкові, в солідній страховій компанії, планувала майбутнє. Проте доля привела молоду красиву перспективну жінку в місто Горішні Плавні.

- В мене тут жила подруга, до якої я приїжджала у гості. В один із візитів познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком. Ми одружилися й почали вити власне гніздечко в маленькому місті Горішні Плавні. Звісно, я спочатку сумувала за Харковом, за його ритмом життя. Це було допоки я цілком не змінила сферу діяльності.

З виробництва у бьюті-сферу

Після переїзду Ганна влаштувалася працювати на місцеве виробництво. Десять років присвятила статистичній роботі. Каже, намагалася вкладати душу, проте цифри, документи для неї, творчої особи, не приносили жодного задоволення.

Все частіше молода жінка задумувалася про зміну роботи, але від стабільності, яку давало виробництво, було складно відмовитися.

Вмішалася доля. Почалися скорочення й Ганна хоч і з переживаннями, прийняла рішення, яке ще вчора здавалося страшним – вона пішла.

- На той час в нікуди. Я не розуміла, чим буду займатися, думала, що мені цікаво й що принесе дохід. А потім почалася війна – треба було щось думати і я вирішила стати візажистом. Я завжди щось малювала, організовувала, а тут вирішила поєднати всі свої вміння й спробувати.

Чоловік підтримав. Ганна пішла на курси, де через війну навчалася індивідуально, бо інші бажаючі виїхали, й почала готувати до відкриття власну студію. Хвилювання, звісно , було, проте молода жінка не боялася:

- Жінки у всі часи хочуть бути красивими. Тож я сподівалася, що з клієнтами не буде проблем. Й навіть, якщо б всі поїхали через війну, нічого страшного – я б отримала досвід, який тільки загартував би, й знання, які змогла б реалізувати у будь-якому куточку світу. Проте все вийшло навіть краще, ніж я розраховувала…

15 липня 22-го року Ганна Моргун відкрила власну студію краси у місті Горішні Плавні. Без гучних торжеств, але з великою вірою в себе. Попри війну, в той день до неї завітало багато людей.

- Було дуже приємно, що багато людей зацікавилися. Бо моя наставниця попереджала, що перший рік буду працювати в мінус, другий в нуль і лише на третьому році почну щось заробляти. Але сталось краще, ніж здавалось. Майже одразу я почала успішно працювати. Жінки у всі часи хочуть бути красивими.

Не про макіяж, а про емоції

Діяльність Ганни не стільки про красу, скільки про емоції. Часто до неї йдуть не лише за макіяжем, а й за настроєм.

- У мене багато жінок, які працюють на виробництві, встають о 5-й ранку, весь день на ногах, забувають про себе. А потім сідають в крісло, дивляться у дзеркало, і плачуть від емоцій. Я з ними теж плачу, — розповідає майстриня.

Для Ганні макіяж – це не просто фарби на обличчі. Це спосіб нагадати жінці, що вона красива, сильна і варта любові.

- Коли фарбую наречену, знаю: від того, як вона буде виглядати, залежить весь її день. Це не про рум'яни та туш, це про настрій.

Серед її клієнток не тільки молоді дівчата, багато тих, чий вік перешугнув за 60.

- Часто приходять перед весіллями матусі наречених. Іноді кажуть, що за все життя не були у професійного візажиста.

Дуже емоційними бувають подарунки від дорослих дітей, які знаходяться за кордоном, але хочуть зробити сюрприз найріднішій людині.

- Якось прийшла жінка, якій діти подарували відвідування моєї студії – вона навіть не знала, що її чекає. Я її нафарбувала, подарувала квіти, сказала, що все це організували її діти, які дуже її люблять…І це було так чутливо, жінка була щаслива й не могла стримати своїх емоцій…Я поруч з нею теж була щаслива – приємно бути частиною таких сюрпризів.

Наймолодші клієнтки Ганни — гімнастки 4–5 років, найстаршій жінці — 75.

«Запам’ятала на все життя»

Один з випадків Ганна не може забути навіть через багато місяців. Вона фарбувала наречену, коли та неочікувано втратила свідомість.

- Я дуже злякалась. Ми тоді працювали удвох з майстринею зачісок. Я звернула увагу, що наречена про бліднішала, запитала її про самопочуття. Вона заспокоїла, що все добре, проте через кілька секунд просто впала. Ми ледве встигли її підхопити, щоб вона не вдарилася головою.

За плечима у Ганни – кілька курсів надання першої допомоги, але в ту мить вона розгубилася й не знала, що робити.

- Переді мною в сукні, з макіяжем і зачіскою лежала на підлозі наречена…Це було страшно. Добре, що вона доволі швидко прийшла до тями. Пізніше з’ясували, що дівчина дуже нервувала й нічого не їла з вечора…Зараз всім своїм клієнткам я раджу обов’язково щось легеньке кушати, спати перед подією. Розповідаю, що це залог краси.

Краса об'єднує

Окрім роботи в студії, Ганна організовує фотодні, жіночі зустрічі та заходи. Почалося все з річниці студії, а перетворилося на справжній жіночий клуб, в якому спілкуються, дружать, знаходять нових знайомих.

- Жінки зараз рідко мають можливість просто зустрітися, поговорити, одягнути гарну сукню. Тому радіють можливості прийти на захід. Ми вже неодноразово проводили майстер-класи з макіяжу, позування, навіть бачату танцювали. Це було дуже круто й всім сподобалося. І зараз дівчата ще просять щось організувати. І я вже думаю, чим зацікавити цього разу.

Ганна каже, що завдяки своїй сьогоднішній роботі, почувається цілком щасливою. Й навіть військові, які приходять дуже втомлені, в руках професіонала стають іншими – очі сяють від задоволення.

- Я 10 років працювала на виробництві через силу, а у війну почала свою справу й тепер просто кайфую від того, що роблю. Навіть одна щаслива людина – це прекрасний результат моєї роботи! Тож не треба боятися щось змінювати! Головне, щоб вам ці зміни подобалися.

Поради професіонала

- Головне — бачити людину, а не змінювати її. Я не роблю «іншу людину», лише підкреслюю природну красу, - говорить Ганна й дає кілька корисних порад жінкам.