Власники спалених елітних іномарок у Кременчуці не пов'язані з держслужбою — прокуратура

Сьогодні, 16:15 Переглядів: 324

Правоохоронці продовжують розслідувати справу з підпалом елітних авто у Кременчуці, що стались 15 і 17 вересня. Нині триває пошук замовників пошкодження іномарок. Окружна прокуратура не виключає версію про те, що замовниками пошкодження машин могли бути громадяни Росії. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповів керівник окружної прокуратури Олег Балаєв 23 вересня.

За даними слідства, у підпалі машин правоохоронці підозрюють двох кременчуківців, 19 і 17 років. Вночі 15 вересня юнаки облили бензином і підпалили автомобілі місцевих жителів. Йдеться про Ford Mustang, Dodge Ram та Mazda CX7, припарковані на просп. Лесі Українки. 17 вересня стався підпал Lexus.

Інцидент на проспекті Лесі Українки у Кременчуці стався у період між 1.40 та 2.15. Dodge RAM 1500 та Mazda CX‑7 належать мешканкам Кременчука, а Ford Mustang зареєстрований на жительку Кіровоградської області.

Розслідування триває у рамках відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 КК України. За словами прокурора, на місцях проживання підозрюваних проводились обшуки, вилучили речові докази.

Автозаводський районний суд вже обрав юнакам запобіжні заходи. Як йдеться в ухвалі, неповнолітній підозрюваний перебуватиме під домашнім арештом із 19.00 до 7.00. Домашній арешт мали б застосовувати із 17.00, проте і сам підозрюваний, і його законний представник зазначили під час судового засідання, що юнак перебуває на навчанні до 18.00 — і це може призвести до порушення навчального процесу. Попередньо домашній арешт призначили до 17 листопада.

19-річному жителю Кременчука призначили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення 151 тис. 400 гривень застави. І підозрюваний, і його захисник проти цього заперечували — це порушить навчальний процес та вплине на порушення підозрюваним стипендії.

Проте суддя задовольнив клопотання прокурора, і юнак перебуватиме під вартою до 16 листопада 2025 року.

Олег Балаєв каже, що 19-річний юнак за підпал авто мав отримати грошову винагороду. Пропозицію і інструкцію він отримав у месенджері Telegram. Інший підозрюваний готував матеріали для підпалу.

Керівник Кременчуцької окружної прокуратури Олег Балаєв

— Надалі юнаки шукали авто, скидали їх фото замовнику для подальшого визначення дій, — розповів прокурор.

За його словами, у прокуратури немає інформації, що власники іномарок пов’язані з держорганами і додав, що «це максимально цивільні автомобілі без військового забарвлення».

— Як ми розуміємо з речових доказів і показань, що задача була саме у пошуку елітних авто для того, щоб дестабілізувати ситуацію у місті. Нині це питання вичається, — сказав Балаєв.