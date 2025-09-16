ГО "Захист держави"
Пів мільйона гривень, тисячі доларів та євро і квартира в Туреччині: подробиці щодо затримання лікаря ВЛК із Козельщини

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 423

 

Медика за підозрою в хабарництві взяли під варту із правом внесення застави

У лікаря військово-лікарської комісії із Козельщини на Кременчуччині, якого на початку вересня затримали за підозрою у хабарництві під час обшуків виявили понад пів мільйона гривень готівкою, тисячі доларів та євро, а також документи на придбання квартири в Туреччині. Про це стало відомо із ухвали Шевченківського райсуду Полтави від 9 вересня.

Затримання лікаря ВЛК: що відомо

За даними слідства, у травні до лікаря звернувся пацієнт із незначною травмою ноги. Під час прийому медик поцікавився, чи має чоловік відстрочку від призову. Дізнавшись, що відстрочки немає, він запропонував «допомогу» — оформити фіктивну інвалідність ІІ групи для 37-річної дружини пацієнта. Це дозволило б чоловікові уникнути мобілізації, посилаючись на догляд за особою з інвалідністю.

Для цього були виготовлені підроблені медичні документи: консультативні висновки, рентгенівські знімки з описами, результати ЕКГ та опис КТ. Насправді жінка жодного лікування чи обстежень не проходила.

Наприкінці серпня документи подали до Полтавської обласної лікарні. Згодом лікар повідомив пацієнту, що треба передати 5 тисяч доларів за «позитивне рішення». 4 вересня у кабінеті Козельщинської лікарні він отримав хабар і був затриманий правоохоронцями.

Обшуки у лікаря

Того ж дня за місцем проживання лікаря правоохоронці провели обшуки. Під час них серед іншого у затриманого виявили:

  • 554 тисяч 500 гривень;

  • 70 тисяч 379 доларів США;

  • 3810 євро;

  • полімерний файл з аркушем паперу формату А-4 із написом на іноземній мові та гербом республіки Туреччини;

  • полімерний файл з договором купівлі продажу нерухомості від 18.04.2024 року на квартиру у Туреччині.

 

На усі вилучені під час обшуку речі правоохоронці наклали арешт.

Нині підозрюваний у хабарництві лікар ВЛК із Кременчуччини перебуває під вартою із правом внесення 242 тисяч гривень застави.

ПО ТЕМІ:

СБУ викрила схему ухилення від мобілізації через оформлення «викладачами» неіснуючих ліцеїв

У Кременчуцькому районі СБУ та поліція викрили схему «фіктивної інвалідності» для ухилення від мобілізації

У Кременчуці затримали чоловіка, який виготовляв фіктивні довідки про бронювання — СБУ


Автор: Яна Гудзь
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

