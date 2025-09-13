Олена Шуляк
СБУ викрила схему ухилення від мобілізації через оформлення «викладачами» неіснуючих ліцеїв

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 162

 

У такий спосіб «відкосити» від мобілізації намагалися понад 200 ухилянтів

Контррозвідка Служби безпеки ліквідувала масштабну схему ухилення від мобілізації. У Києві та Вінниці викрито ділків, які фіктивно оформлювали військовозобов'язаних «викладачами» неіснуючих приватних ліцеїв, що давало їм право на бронювання від призову мо мобілізації. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Як встановило розслідування, фігуранти зареєстрували 8 «паперових» приватних ліцеїв, на які отримали від Київської міської держадміністрації (КМДА) ліцензії на здійснення навчального процесу. Проте, ці школи не мали фізичних адрес і за фактом не проводили жодної освітньої діяльності.

 

Злочинна схема полягала у тому, що ділки влаштовували ухилянтів з усієї України до цих неіснуючих навчальних закладів на «посади викладачів», що гарантувало їм «бронь» від призову. Вартість такої «послуги» становила 3 тис. доларів США. Додатково «клієнти» щомісяця платили майже 20 тис. грн, частина яких осідала в «кишенях» організаторів оборудки, решту віддавали фіктивним директорам неіснуючих шкіл як «зарплату».

 

Встановлено, що у такий спосіб «відкосити» від мобілізації намагалися понад 200 ухилянтів.

СБУ встановила, що на отримані прибутки організатор «схеми» придбав елітне авто за 6 млн грн та апартаменти у центрі Києва.

 

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів вилучені телефони, печатки, документацію та чорнові записи із доказами злочинів. Затримано організатора, його бухгалтера та одного з псевдодиректорів фейкових ліцеїв. Ще двом учасникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисникам загрожує до 8 років ув’язнення.Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

У Кременчуцькому районі СБУ та поліція викрили схему «фіктивної інвалідності» для ухилення від мобілізації

 

Нагадаємо, 11 вересня пресслужби СБУ та Нацполіції повідомили, що затримано члена ВЛК одного з відділів Кременчуцького районного ТЦК та СП після отримання ним 5 000 $ хабаря. За ці гроші він обіцяв «оформити» дружині військовозобов’язаного другу групу інвалідності, що дало б чоловікові відстрочку від мобілізації. Під час обшуків у підозрюваного було вилучено понад 80 000 $, 3 000 € та пів мільйона гривень.

У липні ми повідомляли, що СБУ затримала 14-х організаторів «ухилянтських схем» у різних регіонах України — з них два працівники ТЦК з Полтавщини.

У червні ми писали про проведення двох перших етапів спецоперації «Опікун», в ході якої правоохоронці провели близько 50 обшуків за місцями проживання військовозобовʼязаних у 12 областях Україна та у Києві. Було виявлено близько 100 фактів підроблення довідок про догляд за особами з інвалідністю, з використанням яких призовники та військові намагалися уникнути мобілізації.

«Кременчуцький Телеграф» також розповідав, як СБУ викрило весь ректорат університету, який продав 3 тисячі фейкових посвідчень аспірантів.

Автор: Віктор Крук
Теги: СБУ ухилянти ліцеї викладач мобілізація
