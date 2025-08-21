У Кременчуці затримали чоловіка, який виготовляв фіктивні довідки про бронювання — СБУ

Ще одну схему уникнення мобілізації правоохоронці викрили і в Полтаві

У Кременчуці затримали 56-річного чоловіка, який виготовляв фіктивні довідки про бронювання. Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України у Полтавській області.

За даними правоохоронців, чоловік у власній типографії виготовляв фіктивні довідки про бронювання. Зокрема, як повідомляють в СБУ, його клієнтами були й представники кримінального світу.

Ще одну схему уникнення від мобілізації правоохоронці викрили у Полтаві. Там 44-річний безробітний місцевий мешканець публікував у Телеграм-каналах геолокації ТЦК та поліції. За даними слідства, з березня 2024 року він був активним учасником інтернет-спільноти з майже 30 тисячами підписників та зривав мобілізаційні заходи.

Обом фігурантам повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України — перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

За обома фактами розслідування нині завершені, обвинувальні акти скерували до суду.

