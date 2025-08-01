У Полтаві СБУ викрила психологиню, яка під час онлайн-консультацій виправдовувала агресію РФ

Сьогодні, 14:21 Переглядів: 364

Служба безпеки України викрила 60-річну психологиню в Полтаві, яка під час онлайн-консультацій виправдовувала збройну агресію Росії проти України. Про це повідомила пресслужба СБУ в Полтавській області.

За даними правоохоронців, жінка переїхала до Полтави з Донеччини, а раніше довго проживала в Росії. У соціальних мережах Instagram і Facebook вона пропонувала психологічні консультації, під час яких поширювала антиукраїнську пропаганду та заклики до «єдності слов’янських народів».

За висновками судово-лінгвістичної експертизи та на підставі зібраних доказів слідчі повідомили їй про підозру у виправдовуванні та запереченні російської агресії (ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України).

Жінці загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно у Полтаві судили переселенця з Харківщини, який поширював інформацію про переміщення української віськової техніки та виправдовував збройну агресію РФ проти України.