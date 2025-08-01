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«Ми з вами увійдемо в історію»: у Кременчуці депутати затвердили Статут громади у новій редакції

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 146

 

Двоє місцевих активісток були категорично не згодні із новою редакцією статуту і назвали його «узурпацією влади»

На засіданні сесії Кременчуцької міськради 1 серпня депутати затвердили текст Статуту Кременчуцької міської територіальної громади у новій редакції.

За словами міського голови Віталія Малецького, розробляв новий Статут секретар міськради Юрій Гриценко разом зі своєю командою. Близько півтора місяця робочі групи працювали над оновленим текстом статуту, а далі опублікували його у відкритому доступі для жителів громади, аби ті могли з ним ознайомитися та внести свої зауваження чи пропозиції.

— Були внесені деякі зауваження, але ми розглянули їх на робочій групі — вони не підтвердилися ні в юридичному форматі, ні в загальному, тому що більшість з них не стосувалася статей Статуту, — зауважив Гриценко.

Віталій Малецький додав, що основні зауваження щодо нової редакції Статуту надійшли від місцевих активісток Трофименко та Корягіної, які назвали його текст «узурпацією влади». Він порадив активістам наступного разу йти в депутати міськради і вже безпосередньо із сесійної зали брати участь в ухваленні рішень, що стосуються життя міста.

Також міський голова наголосив депутатам, що підтримавши цей текст Статуту, вони «увійдуть в історію». Проголосували за нову редакцію документа 30 депутатів — усього на сесії їх зареєструвалося 33. Ще 3 депутатів голосування за це питання проігнорували.

Нагадаємо, одним із пунктів, які оновили у Статуті, було зміна дати відзначення Дня міста. Саме з ним і не погоджувалася Кременчуцька активістка Валентина Трофименко.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: статут
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