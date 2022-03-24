Депутати збільшили статутний капітал КП «Кременчукводоканал»

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Збільшено статутний капітал на кілька мільйонів гривень

Депутати на позачерговій сесії Кременчуцької міської ради збільшили статутний капітал «Кременчукводоканал» на 8 мільйонів гривень. Згідно з рішенням, депутати внесли зміни до Статуту комунального підприємства «Кременчукводоканал» щодо розміру статутного капіталу. Статутний капітал підприємства збільшили на 8 604 881 грн 03 коп. Наразі статутний капітал КП «Кременчукводоканал» визначений у розмірі 239 771 621 грн 52 коп.

За рахунок чого зріс статутний капітал підприємства - дивиться у пояснювальній записці нижче: