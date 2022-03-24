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Кременчук, Полтавщина, Воины света

Мешканці Полтавщини на колінах зустріли загиблого 30-річного офіцера Віктора Сушка

Сьогодні, 02:02 Переглядів: 55

 

Чоловік міряв про дітей і віддав життя за Україну

До села Бодаква Полтавщини доставили тіло захисника України Віктора Сушкова. Жителі села зустріли його живим коридором та стали на коліна перед Героєм. Про це повідомили у Бодаквянському старостаті 22 березня.

- Наше село стало для нього другою домівкою, тут він знайшов свою родину і полюбив Бодакву. В останню земну путь ми його також будемо проводити тут. Тіло Героя вдалося вивезти з обстрілюваної території. … Вчора наша громада знову стала на коліна. Останній раз приїхав до своєї родини офіцер ЗСУ Сушков В.О., який з перших днів війни боронив небо України. Йому та його побратимам ми завдячуємо тишею з неба. Це невимовне горе для сім’ї, для молодої дружини, - йдеться у повідомленні.

Видання Обозреватель повідомило, що згинув чоловік редакторки видання OBOZREVATEL Ірини, кадровий військовий Віктор Сушков. 30-річний офіцер українських Сил ППО віддав життя, закриваючи небо над українськими мирними містами від російських ракет.

Уродженець Єнакієвого Віктор Сушков уже раз втратив малу батьківщину через російського агресора. І свідомо обрав шлях військового й пишався тим, що може захищати батьківщину. Служив в одній із військових частин на Дніпропетровщині. Торік створив родину з коханою дівчиною, яка працює в нашому виданні.

Молодята мріяли про діток. Але на заваді втіленню мрій та довгому й щасливому життю разом стала війна.

Під час виконання бойового завдання на Сумщині, під містом Охтирка, Віктор Сушков загинув. Перед тим встигнувши збити смертоносну ракету і врятувати десятки, а може, й сотні життів українців.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воины света загиблі в АТО
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