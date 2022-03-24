Біля Чорнобильської АЕС горить ліс - погіршуються показники радіації

У Зоні відчуження біля Чорнобильської АЕС вирують лісові пожежі, Україна повідомила про це МАГАТЕ.
МАГАТЕ продовжує співпрацювати з органом ядерного регулювання України для отримання додаткової інформації про пожежну ситуацію біля Чорнобильської атомної електростанції.
Станом на 20 березня Верховна Рада повідомляла про 7 осередків займання в межах Зони відчуження, згідно з даними супутникових знімків Sentinel-2 європейського космічного агентства (ESA).
Відповідно до Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій, критерії пожежі в Зоні відчуження не повинні перевищувати обсяги 0,05-0,2 кв.км, але наявний стан площі пожеж перевищує ці показники в десятки разів.
З точки зору радіаційних ризиків, зафіксованих автоматизованою системою контролю радіаційного стану (АСКРС) в 39 пунктах, особливу небезпеку становлять існуючі пожежі на територіях зі значними рівнями забруднення радіонуклідів та у місцях розташування інфраструктури поводження з радіоактивними відходами у межах 10-кілометрового радіусу навколо ЧАЕС".
В опублікованій 23 березня інформації ВР також повідомляє, що в межах Зони відчуження продовжують фіксувати осередки займання.
Також ВР заявляє про погіршення низки показників на Чорнобильській АЕС через дії окупантів.