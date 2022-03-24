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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Біля Чорнобильської АЕС горить ліс - погіршуються показники радіації

Сьогодні, 02:29 Переглядів: 130

 

Верховна Рада повідомляє про 7 осередків займання

У Зоні відчуження біля Чорнобильської АЕС вирують лісові пожежі, Україна повідомила про це МАГАТЕ. 

Снаряд чи підпал: супутник зафіксував пожежі у Чорнобильській зоні
- Україна повідомила МАГАТЕ, що пожежники намагалися загасити лісові пожежі біля Чорнобильської AEС. У Києві та на двох АЕС було виявлено незначне підвищення концентрації цезію в повітрі, яке не є суттєвим приводом для занепокоєння - повідомляє МАГАТЕ.

МАГАТЕ продовжує співпрацювати з органом ядерного регулювання України для отримання додаткової інформації про пожежну ситуацію біля Чорнобильської атомної електростанції.

Станом на 20 березня Верховна Рада повідомляла про 7 осередків займання в межах Зони відчуження, згідно з даними супутникових знімків Sentinel-2 європейського космічного агентства (ESA).

- Ймовірно, займання сталося внаслідок збройної агресії Російської Федерації, а саме потрапляння снаряду або навмисного підпалу. З тих самих причин та враховуючи працювання в умовах воєнного стану, пункти АСКРС не можуть виконувати свої функції в повному обсязі, як і персонал ДСП «Екоцентр», - повідомляє пресслужба Верховної Ради України. 

Відповідно до Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій, критерії пожежі в Зоні відчуження не повинні перевищувати обсяги 0,05-0,2 кв.км, але наявний стан площі пожеж перевищує ці показники в десятки разів.

З точки зору радіаційних ризиків, зафіксованих автоматизованою системою контролю радіаційного стану (АСКРС) в 39 пунктах, особливу небезпеку становлять існуючі пожежі на територіях зі значними рівнями забруднення радіонуклідів та у місцях розташування інфраструктури поводження з радіоактивними відходами у межах 10-кілометрового радіусу навколо ЧАЕС".

В опублікованій 23 березня інформації ВР також повідомляє, що в межах Зони відчуження продовжують фіксувати осередки займання.

Також ВР заявляє про погіршення низки показників на Чорнобильській АЕС через дії окупантів.

- Інформація, що отримується від ДСП «Чорнобильська АЕС» щодо параметрів безпеки та стану радіаційної обстановки на майданчику, свідчить про тенденцію сталого погіршення низки показників. Окупант продовжує грубо порушувати вимоги радіаційної безпеки та санітарно-пропускного режиму на підприємстві та в Зоні відчуження, що призводить до погіршення радіаційної обстановки на підприємстві та Зоні відчуження, а також сприяє розповсюдженню радіоактивного забруднення за межі Зони відчуження.
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Автор: Альона Душенко
Теги: війна Чорнобиль радіація
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