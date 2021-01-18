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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Футбол, бокс, дзюдо: спортивні заклади Кременчука змінюють статути

Сьогодні, 07:23 Переглядів: 553

 

Рішення мають затвердити на позачерговій сесії Кременчуцької міської ради

Статути та положення комунальних закладів фізичної культури і спорту Кременчука затвердять у новій редакції. 26 січня на позачерговій сесії Кременчуцької міської ради мають затвердити рішення «Про внесення змін до найменувань та затвердження статутів та положень комунальних закладів фізичної культури і спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області в новій редакції».


У статутах приводиться у відповідність засновник, а саме Кременчуцька міська рада Кременчуцького району Полтавської області (фактично додається приставка Кременчуцького району у зв’язку з реформою децентралізації).

 

Вносяться зміни до найменувань та статутів і положень комунальних закладів:

 

Варто звернути увагу, що серед переліку немає КДЮСШ №2 та кінноспортивної школи «Фаворит», які мають об’єднати в одну школу імені олімпійського чемпіона Володимира Кисельова.


Кінну школу та КДЮСШ №2 об'єднають - школа носитиме ім'я олімпійського чемпіона Кисельова
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Автор: Альона Душенко
Теги: спорт статут сесія Кременчуцька міська рада

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