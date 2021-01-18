Футбол, бокс, дзюдо: спортивні заклади Кременчука змінюють статути

Сьогодні, 07:23 Переглядів: 553

Статути та положення комунальних закладів фізичної культури і спорту Кременчука затвердять у новій редакції. 26 січня на позачерговій сесії Кременчуцької міської ради мають затвердити рішення «Про внесення змін до найменувань та затвердження статутів та положень комунальних закладів фізичної культури і спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області в новій редакції».





У статутах приводиться у відповідність засновник, а саме Кременчуцька міська рада Кременчуцького району Полтавської області (фактично додається приставка Кременчуцького району у зв’язку з реформою децентралізації).

Вносяться зміни до найменувань та статутів і положень комунальних закладів:

КДЮСШ №1;

КДЮСШ «Авангард»;

СДЮСШ з дзюдо;

СДЮШОР з боксу;

КЗФКіС «МФК «Кремінь»;

ЦФЗН «Спорт для всіх».

Варто звернути увагу, що серед переліку немає КДЮСШ №2 та кінноспортивної школи «Фаворит», які мають об’єднати в одну школу імені олімпійського чемпіона Володимира Кисельова.



