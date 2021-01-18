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Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 18.01.2021 12:00
Підтверджені:
Україна1163716
Кременчук5473
Хворі:
Україна271651
Кременчук910
Одужало:
Україна871196
Кременчук4411
Померло:
Україна20869
Кременчук152
Кременчук, Коронавірус / Карантин

19 нових випадків COVID-19 зареєстрували у Кременчуці

Вчора, 21:56 Переглядів: 316

 

Всього в інфекційних шпиталях лікується 59 пацієнтів

Сьогодні, 18 січня, у Кременчуці зареєстровано 19 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука. 


Захворіли тринадцять жінок віком від 23 до 73 років та п'ять чоловіків віком від 30 до 71 років. Також захворіла дворічна дитина.
Із вперше виявлених випадків захворювання вісімнадцять пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, один пацієнт лікується в інфекційному шпиталі.


Всього в інфекційних шпиталях лікується 59 пацієнтів. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних осіб. 


Одужало 40 осіб.


Всього зареєстровано 5492 випадки. Одужало 4451. Померло 152

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Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус

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