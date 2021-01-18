19 нових випадків COVID-19 зареєстрували у Кременчуці

Вчора, 21:56 Переглядів: 316

Сьогодні, 18 січня, у Кременчуці зареєстровано 19 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.



Захворіли тринадцять жінок віком від 23 до 73 років та п'ять чоловіків віком від 30 до 71 років. Також захворіла дворічна дитина.

Із вперше виявлених випадків захворювання вісімнадцять пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, один пацієнт лікується в інфекційному шпиталі.



Всього в інфекційних шпиталях лікується 59 пацієнтів. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.



Одужало 40 осіб.



Всього зареєстровано 5492 випадки. Одужало 4451. Померло 152