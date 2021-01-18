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Де і коли 19 січня у Кременчуці буде відсутнє електропостачання

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Перебої з електрикою триватимуть з 6.00/8.00 до 17.00/18.00

19 січня у Кременчуці у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів.


З 6.00 до 18.00 через проведення робіт з приєднання електроустановок замовника світла не буде за адресами:

  • вул. Рокосовського, 11-36;
  • вул. Великокохнівська, 3-9.

З 6.00 до 18.00 через виконання планових робіт на РП світла не буде за наступними адресами:

  • вул. Соборна, 17, 21, 25, 27, 29/2, 31.

З 8.00 до 17.00 через виконання планових робіт на ПЛ світла не буде за адресами:

  • вул. Багратіона, 1-26;
  • вул. Суворова, 3-38;
  • вул. Щаслива, 4-29;
  • вул. Богуна, 1-12;
  • вул. Сурікова, 2-36;
  • вул. Рєпіна, 2-20;
  • вул. Парізької Комуни, 2-20;
  • вул. Черняховського, 1-26;
  • пров. Суворова, 6-24;
  • пров. Південний, 1-26;
  • пров. Фізкультурний, 1-22;
  • пров. Ударний, 2-16;
  • пров. Спартаківський, 1-19;
  • пров. Динамівський, 1-13;
  • пров. Парковий, 2-16;
  • пров. 1-й Парковий, 4-23;
  • пров. 1-й Деповський, 1-16;
  • туп. Малокохнівський, 2-23.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: отключение света Полтаваоблэнерго график

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