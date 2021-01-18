Де і коли 19 січня у Кременчуці буде відсутнє електропостачання

Перебої з електрикою триватимуть з 6.00/8.00 до 17.00/18.00
19 січня у Кременчуці у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів.
З 6.00 до 18.00 через проведення робіт з приєднання електроустановок замовника світла не буде за адресами:
- вул. Рокосовського, 11-36;
- вул. Великокохнівська, 3-9.
З 6.00 до 18.00 через виконання планових робіт на РП світла не буде за наступними адресами:
- вул. Соборна, 17, 21, 25, 27, 29/2, 31.
З 8.00 до 17.00 через виконання планових робіт на ПЛ світла не буде за адресами:
- вул. Багратіона, 1-26;
- вул. Суворова, 3-38;
- вул. Щаслива, 4-29;
- вул. Богуна, 1-12;
- вул. Сурікова, 2-36;
- вул. Рєпіна, 2-20;
- вул. Парізької Комуни, 2-20;
- вул. Черняховського, 1-26;
- пров. Суворова, 6-24;
- пров. Південний, 1-26;
- пров. Фізкультурний, 1-22;
- пров. Ударний, 2-16;
- пров. Спартаківський, 1-19;
- пров. Динамівський, 1-13;
- пров. Парковий, 2-16;
- пров. 1-й Парковий, 4-23;
- пров. 1-й Деповський, 1-16;
- туп. Малокохнівський, 2-23.