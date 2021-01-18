Підсумки 2020 року: кременчуцький важкопром – у мінусах

Сьогодні, 08:05 Переглядів: 686 Коментарів: 3

Стальзавод відпрацював три місяці за рік – стоїть і понині

Майже на всіх кременчуцьких підприємствах важкої промисловості та машинобудування за минулий рік спостерігається падіння виробництва.





Найбільше падіння - на ПАТ «Кременчуцький сталеливарний завод»: обсяги виробництва зменшилися на 81,7% порівняно з 2019 роком. Такими є дані управління економіки виконкому. Підприємство пропрацювало три місяці - і з квітня минулого року зупинене. На підприємстві пройшли дві хвилі скорочень: спочатку 1000 працівників, потім ще 300.









Нагадаємо, значне падіння виробництва спостерігається і в партнера стальзаводу, який давав йому замовлення – КВБЗ.





Продовжує «падати» й ПрАТ «Кременчуцький колісний завод»: зменшення обсягів виробництва склало 78,3%. Відомі основні причини такої ситуації: завод не зміг компенсувати втрату російського ринку. А місцевий ПрАТ «АвтоКрАЗ», який давав замовлення колісному, перебуває у процедурі банкрутства.









Єдине з підприємств машинобудування, яке спрацювало за минулий рік з плюсом – це ПрАТ «Кредмаш».



