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Кременчук, Бізнес/Робота, Деловые новости

Підсумки 2020 року: кременчуцький важкопром – у мінусах

Сьогодні, 08:05 Переглядів: 686 Коментарів: 3

Стальзавод відпрацював три місяці за рік – стоїть і понині

Майже на всіх кременчуцьких підприємствах важкої промисловості та машинобудування за минулий рік спостерігається падіння виробництва.


Найбільше падіння - на ПАТ «Кременчуцький сталеливарний завод»: обсяги виробництва зменшилися на 81,7% порівняно з 2019 роком. Такими є дані управління економіки виконкому. Підприємство пропрацювало три місяці - і з квітня минулого року зупинене. На підприємстві пройшли дві хвилі скорочень: спочатку 1000 працівників, потім ще 300. 


Кременчуцький стальзавод почав другу хвилю скорочення працівників


Нагадаємо, значне падіння виробництва спостерігається і в партнера стальзаводу, який давав йому замовлення – КВБЗ.


Продовжує «падати» й ПрАТ «Кременчуцький колісний завод»: зменшення обсягів виробництва склало 78,3%. Відомі основні причини такої ситуації: завод не зміг компенсувати втрату російського ринку. А місцевий ПрАТ «АвтоКрАЗ», який давав замовлення колісному, перебуває у процедурі банкрутства.


За рік безробіття у Кременчуці зросло втричі


Єдине з підприємств машинобудування, яке спрацювало за минулий рік з плюсом – це ПрАТ «Кредмаш».


ПрАТ «Кредмаш» наростив виробництво майже на 20%
0
Автор: Татьяна Донченко
Теги: промисловість виробництво обсяги виробництва стальзавод

Коментарі: 3

813
inattentive:
Сьогодні, 09:23

Здравствуй "попа" Новый год.disappointed_relieved


0 0
631
VsegdaProtiv:
Сьогодні, 11:44

Зато за бугром закупаем катера, грузовики и поезда... "поддерживаем" отечественного производителя, как можем(((


1 1
203
стабільний пкращувач:
Сьогодні, 12:11

Технически и морально устаревшие советские заводы завершают свой жизненный цикл. Своим собственникам - живаге приходьку тигипку лигейку и прочим рыгам, они нужны были только для обогащения, планов по развитию нет. 


5 1

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