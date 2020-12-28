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Кременчук, Бізнес/Робота, Деловые новости

За рік безробіття у Кременчуці зросло втричі

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 431 Коментарів: 3

 Такими є дані міськрайонного Центру зайнятості населення

За рік рівень безробіття у Кременчуці виріс у 3,3 рази — такими є дані міськрайонного Центру зайнятості населення.


Так, станом на перше січня 2020 року на обліку в Центрі зайнятості офіційно перебувало 1300 офіційних безробітних. Наразі ж станом на початок 2021 року їх обліковується 4315. При цьому із вересня приріст склав 715 осіб (тоді цифра складала 3600).


За словами Віктора Калашника, директора Кременчуцького міськрайонного Центру зайнятості населення, масових скорочень на даний час підприємства та установи міста не проводять, але звідусіль йде невелика кількість звільнених.


У Кременчуцькому центрі зайнятості аншлаг: із 7-ї ранку шикуються черги безробітних


- Повідомлень про масові звільнення не надходило, включаючи вагонобудівний завод. Хоча наприкінці року ходили чутки про можливі звільнення. Але в останньому місяці минулого року цього не сталося. Проте кількість безробітних за останні місяці продовжує збільшуватись. Ідуть дуже з багатьох підприємств, це й вагонобудівний завод, і КрАЗ, і інші підприємства. Є оптимізація на підприємствах, які більш-менш ритмічно працюють, прибуткові, але проводять оптимізацію і вивільняють людей, - розповів Віктор Калашник.


За інформацією ЦЗ, у минулому році також йшли на облік до Центру зайнятості звільнені працівники з колісного заводу, «Укртатнафти», фірми «Лукас» та інших.


Директор центру зайнятості додає: якщо підприємство не сплачувало за працівника ЄСВ (єдиний соціальний внесок), такий працівник отримує мінімальну допомогу по безробіттю - 1000 грн. Таку допомогу, зокрема, отримують звільнені з «АвтоКрАЗу», який заборгував і зарплату людям, і ЄСВ державі.


Пан Калашник прогнозує, що у січні-березні ситуація на ринку праці ускладнюватиметься. І причина цього — не лише коронавірус.


- Причини різні, економіка — немає збуту у підприємств, виробництво стримує зростання тарифів на електроенергію, газ, - зауважує Віктор Калашник.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: безробіття Центр зайнятості безробітні

Коментарі: 3

176
StarПёр:
Сьогодні, 18:36

Это проделки Порошенко. Снова подкрался и незаметно навалял в штаны Зеленскому. Ну не мог же квартальный полудурок сам так обосраться...


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176
LYuSIYa:
Сьогодні, 19:16

Ну так, НПЗ навалює потихеньку, щоб народ не волав!


1 1
94
Slav:
Сьогодні, 19:34

не учли тех безработных, которых центры занятости выпхали до пандемии....


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