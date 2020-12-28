За рік безробіття у Кременчуці зросло втричі

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 431 Коментарів: 3

За рік рівень безробіття у Кременчуці виріс у 3,3 рази — такими є дані міськрайонного Центру зайнятості населення.



Так, станом на перше січня 2020 року на обліку в Центрі зайнятості офіційно перебувало 1300 офіційних безробітних. Наразі ж станом на початок 2021 року їх обліковується 4315. При цьому із вересня приріст склав 715 осіб (тоді цифра складала 3600).



За словами Віктора Калашника, директора Кременчуцького міськрайонного Центру зайнятості населення, масових скорочень на даний час підприємства та установи міста не проводять, але звідусіль йде невелика кількість звільнених.









- Повідомлень про масові звільнення не надходило, включаючи вагонобудівний завод. Хоча наприкінці року ходили чутки про можливі звільнення. Але в останньому місяці минулого року цього не сталося. Проте кількість безробітних за останні місяці продовжує збільшуватись. Ідуть дуже з багатьох підприємств, це й вагонобудівний завод, і КрАЗ, і інші підприємства. Є оптимізація на підприємствах, які більш-менш ритмічно працюють, прибуткові, але проводять оптимізацію і вивільняють людей, - розповів Віктор Калашник.





За інформацією ЦЗ, у минулому році також йшли на облік до Центру зайнятості звільнені працівники з колісного заводу, «Укртатнафти», фірми «Лукас» та інших.





Директор центру зайнятості додає: якщо підприємство не сплачувало за працівника ЄСВ (єдиний соціальний внесок), такий працівник отримує мінімальну допомогу по безробіттю - 1000 грн. Таку допомогу, зокрема, отримують звільнені з «АвтоКрАЗу», який заборгував і зарплату людям, і ЄСВ державі.



Пан Калашник прогнозує, що у січні-березні ситуація на ринку праці ускладнюватиметься. І причина цього — не лише коронавірус.



