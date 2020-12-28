Де й о котрій 5 січня не буде світла у Кременчуці
Сьогодні, 17:27
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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
5 січня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Гайдамацька, 31-57;
- вул. Різдвяна, 1-29;
- вул. Єсєніна, 19-31;
- вул. Костянтина Острозького, 1-54;
- пров. Баженова, 4-14;
- вул. Соломії Крушельницької, 4-63;
- вул. Одеська, 6-31;
- пров. Пшеничний, 2-13;
- пров. Крем'яний, 4-16;
- вул. Якова Петруся, 25-80;
- вул. Броніслава Урбанського, 7-36;
- вул. Рокитнянська, 3-27;
- пров. Якова Петруся, 3-6.