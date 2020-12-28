1
Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 28.12.2020 14:00
Підтверджені:
Україна1030374
Кременчук4773
Хворі:
Україна346796
Кременчук1444
Одужало:
Україна665729
Кременчук3194
Померло:
Україна17849
Кременчук135
Кременчук

Де й о котрій 5 січня не буде світла у Кременчуці

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 671

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

5 січня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.


З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Гайдамацька, 31-57;
  • вул. Різдвяна, 1-29;
  • вул. Єсєніна, 19-31;
  • вул. Костянтина Острозького, 1-54;
  • пров. Баженова, 4-14;
  • вул. Соломії Крушельницької, 4-63;
  • вул. Одеська, 6-31;
  • пров. Пшеничний, 2-13;
  • пров. Крем'яний, 4-16;
  • вул. Якова Петруся, 25-80;
  • вул. Броніслава Урбанського, 7-36;
  • вул. Рокитнянська, 3-27;
  • пров. Якова Петруся, 3-6.
1
Автор: Руслана Горгола
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго графік відключення

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх