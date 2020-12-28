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Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 28.12.2020 14:00
Підтверджені:
Україна1030374
Кременчук4773
Хворі:
Україна346796
Кременчук1444
Одужало:
Україна665729
Кременчук3194
Померло:
Україна17849
Кременчук135
Кременчук, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці 48 нових випадків COVID-19: серед них 12-річна дитина та 3-місячне немовля

Вчора, 21:32 Переглядів: 559

Двоє пацієнтів померло

Сьогодні, 4 січня, в місті зареєстровано 48 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії. Захворіли 27 жінок віком від 24 до 72 років, 19 чоловіків віком від 28 до 63 років, 12-річна дитина та 3-місячне немовля.


Із вперше виявлених випадків захворювання 45 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а ще троє - лікуються в інфекційних шпиталях. Всього в інфекційних шпиталях лікується 88 пацієнтів.


По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.


Одужало 54 особи. На жаль, 2 пацієнти померли.


Всього зареєстровано 5084 випадки: одужало 3683, померло 145.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика

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