У Кременчуці 48 нових випадків COVID-19: серед них 12-річна дитина та 3-місячне немовля

Вчора, 21:32 Переглядів: 559

Сьогодні, 4 січня, в місті зареєстровано 48 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії. Захворіли 27 жінок віком від 24 до 72 років, 19 чоловіків віком від 28 до 63 років, 12-річна дитина та 3-місячне немовля.



Із вперше виявлених випадків захворювання 45 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а ще троє - лікуються в інфекційних шпиталях. Всього в інфекційних шпиталях лікується 88 пацієнтів.



По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.



Одужало 54 особи. На жаль, 2 пацієнти померли.



Всього зареєстровано 5084 випадки: одужало 3683, померло 145.