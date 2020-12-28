Військові Кременчука влаштували запеклий бій на чорно-білому полі

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3-го січня у військовій частині 3059 відбувся чемпіонат з шахів та шашок, повідомляє пресслужба частини.





Змагання проводились за коловою системою серед кращих гравців підрозділів.





- Шахи - це спорт, який розвиває творче мислення, інтелект, самовладання і звичайно ж емоційну стійкість військовослужбовців. Турніри з шахів та шашок є приємним та корисним відпочинком у святкові дні, - зазначив начальник фізичної підготовки і спорту військової частини молодший лейтенант Дмитро Капінус.









За результатами запеклої боротьби, 1 місце з шахів виборов старший лейтенант Олексій Хованець (управління військової частини), а кращим у змаганнях з шашок став солдат Микола Забара (2 патрульна рота).



Чемпіони та призери отримали грамоти та кубки.



