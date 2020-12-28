Військові Кременчука влаштували запеклий бій на чорно-білому полі

Змагання проходили у військовій частині Нацгвардії
3-го січня у військовій частині 3059 відбувся чемпіонат з шахів та шашок, повідомляє пресслужба частини.
Змагання проводились за коловою системою серед кращих гравців підрозділів.
- Шахи - це спорт, який розвиває творче мислення, інтелект, самовладання і звичайно ж емоційну стійкість військовослужбовців. Турніри з шахів та шашок є приємним та корисним відпочинком у святкові дні, - зазначив начальник фізичної підготовки і спорту військової частини молодший лейтенант Дмитро Капінус.
За результатами запеклої боротьби, 1 місце з шахів виборов старший лейтенант Олексій Хованець (управління військової частини), а кращим у змаганнях з шашок став солдат Микола Забара (2 патрульна рота).
Чемпіони та призери отримали грамоти та кубки.
Автор: Альона Душенко
Джерело фото: Військова частина 3059 Національної гвардії України