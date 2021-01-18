Кременчужани запустили флешмоб до Дня народження Лесі Українки

Сьогодні, 08:39 Переглядів: 498

Цього року виповнюється 150 років з дня народження великої українки

До 150-річчя від дня народження Лесі Українки відділ абонементу ЦМБ Кременчука на своїй сторінці організував флешмоб - читання віршів Лесі Українки. За хештегами #Леся_для_кожного_своя публікуватимуть вірші кременчужан та гостей міста.





- 25 лютого всією спільнотою відзначаємо на загальнодержавному рівні 150 років від дня народження нашої славетної поетеси - Лесі Українки. Нашої Лесі - геніальної, ніжної, мужньої, тендітної, сміливої, вразливої, веселої, сумної. Такої різної і такої цілісної - нашої національної гордості і любові. Хто для вас Леся? Які її рядки спадають першими на думку? Які емоції? Які спогади спливають, коли чуєте її вірші? Записуйте свої відео з читаннями улюблених поезій Лесі Українки та коментарями. І присилайте їх на нашу електронну пошту cbsbook_ab@ukr.net. Відео будуть представлені на нашій сторінці відділу абонементу в Фейсбук. Приєднуйтесь до нашого святкового флешмобу Леся. Для кожного своя, - мовиться у повідомленні.





Розпочали флешмоб віршем Лесі Українки «Мамо, іде вже зима...»









Також триває міжнародний онлайн-флешмоб Global Lesya Ukrainka 2021. Мета флешмобу – вшанувати пам’ять великої українки, показавши пам’ятні місця її перебування у різних куточках світу.





Для участі у флешмобі потрібно зробити фото, селфі або записати відео, читаючи твір письменниці українською чи іноземною мовою, на тлі пам’ятника, барельєфу, муралу, меморіальної дошки Лесі Українки, на площі, вулиці, біля установ і підприємств, названих на її честь.

Фото, селфі або відео треба опублікувати на своїй сторінці у Фейсбуці, вказавши хештег #GlobalLesyaUkrainka2021, країну і місто, де воно було зроблене. Флешмоб триватиме упродовж 2021 року.