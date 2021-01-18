Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 18.01.2021 12:00
Підтверджені:
Україна1163716
Кременчук5473
Хворі:
Україна271651
Кременчук910
Одужало:
Україна871196
Кременчук4411
Померло:
Україна20869
Кременчук152
Надзвичайні новини

«Ти ж нас налякав, «швидку» налякав, маму налякав»: патрульні врятували Валічка, який хотів вкоротити собі віку

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 2 011 Коментарів: 1


Спрацювала півгодинна розмова та фірмовий прийом поліції з цигаркою

Правоохоронці врятували 22-річного хлопця, який хотів вкоротити собі віку, перерізавши вени. Як повідомляє патрульна поліція Кременчука, це сталося у субботу, 16 січня. На лінію «102» зателефонувала мама молодика і розповіла, що син збирається порізати собі вени. 


Патрульні Ігор Кулик і Яна Сльота півгодини розмовляли з хлопцем, і в кінці кінців поліцейський вмовив його вийти на вулицю удвох. Правоохоронець запропонував цигарку і, скориставшись моментом, затримав молодика, аби той не завдав шкоди собі і оточуючим.


На місце прибула швидка медична допомога, яка шпиталізувала врятованого. Екіпаж патрульних супроводив їх до лікарні.


3
Автор: Юлия Волынская
Теги: самогубство патрульні

Коментарі: 1

442
shtai:
Сьогодні, 09:47

Молодці. На жаль хлопцю допомогти нікому. Якщо цього разу він злякався вкоротити собі віку (самогубці зазвичай роблять це без зайвого галасу), то наступного разу все зробить тихо... 


6 2

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх