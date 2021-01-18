«Ти ж нас налякав, «швидку» налякав, маму налякав»: патрульні врятували Валічка, який хотів вкоротити собі віку

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 2 011 Коментарів: 1

Правоохоронці врятували 22-річного хлопця, який хотів вкоротити собі віку, перерізавши вени. Як повідомляє патрульна поліція Кременчука, це сталося у субботу, 16 січня. На лінію «102» зателефонувала мама молодика і розповіла, що син збирається порізати собі вени.





Патрульні Ігор Кулик і Яна Сльота півгодини розмовляли з хлопцем, і в кінці кінців поліцейський вмовив його вийти на вулицю удвох. Правоохоронець запропонував цигарку і, скориставшись моментом, затримав молодика, аби той не завдав шкоди собі і оточуючим.





На місце прибула швидка медична допомога, яка шпиталізувала врятованого. Екіпаж патрульних супроводив їх до лікарні.



