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У Кременчуці обговорюють зміни до Статуту громади: хочуть більше прозорості й зворотного зв’язку

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 97

 

Документ, який визначає правила життя міста, готують до оновлення. Серед ключових пропозицій — нова дата Дня міста та взаємодія з мешканцями

У Кременчуці триває робота над оновленням Статуту міської територіальної громади. Зокрема, обговорили нову редакцію Статуту і сьогодні, 28 липня, на засіданні постійної депутатської комісії з питань Регламенту, депутатської діяльності, етики, забезпечення правопорядку, розвитку місцевого самоврядування, розгляду питань конфлікту інтересів та антикорупційної діяльності.

Як заявив голова комісії, депутат Кременчуцької міськради та директор юридичного департаменту Валерій Мірошниченко, робота над оновленим варіантом Статуту тривала близько 3 місяців. Минула редакція була прийнята у 2016 році, проте за цей час встигла двічі побувати у судах. І лише торік Кременчук отримав рішення суду про те, що прийнятий депутатами міськради Статут є правомірним та законним. Проте, згідно з чинним законодавством, до 2027 року усі органи місцевого самоврядування мають оновити свої статути. Тож взялася за це і Кременчуцька міськрада.

Зокрема, на сьогоднішньому засіданні депутати заслухали звіт про проведену роботу щодо Статуту: долучитися до його обговорення та внести свої пропозиції міг кожен. Запропонований текст Статуту був опублікований у відкритому доступі для усіх членів громади, кожен міг із ним ознайомитися та внести свої пропозиції й зауваження.

Одним із основних зауважень було питання щодо зміни дати відзначення Дня міста Кременчука — його надіслала місцева активістка Валентина Трофименко. Проте, як зауважив Валерій Мірошниченко, це зауваження та усі інші були детально опрацьовані фахівцями та відхилені, оскільки є недоцільними або ж їх застосування — неможливим.

Не менш важливими питанням в оновленій редакції Статуту є покращений механізм відповідальності органу місцевого самоврядування перед громадою. За словами Мірошниченка, відповідальність може бути від адміністративної й аж до кримінальної.

На засіданні комісії депутати погодили новий проєкт Статуту. Далі його мають затвердити на сесії Кременчуцької міськради.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук статут обговорення
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