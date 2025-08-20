«Жити тут і зараз»: переселенка з Донеччини Юлія Білик запустила власне виробництво розвиваючих ігор для дітей

Ще рік тому я депресувала, а сьогодні, завдяки підтримці благодійних фондів, й великому бажанню, маю власний бізнес

«Моя історія, можливо, стане для когось натхненням. Ми жили й займалися бізнесом на Донеччині. Через війну втратили все, що заробляли багато років. Переїхали на Полтавщину, маючи лише один принтер і жорсткий диск. А вже сьогодні змогли створити власне виробництво розвиваючих ігор на липучках та багаторазових зошитів «пиши-стирай», — розповіла «Кременчуцькому Телеграфу» Юлія Білик, молода підприємниця, яка наразі живе й працює в селі Манжелія.

З Донеччини в Манжелію

Юлія разом із чоловіком та двома дітьми жила у Волноваському районі Донецької області. Сім’я мала власну справу: чоловік працював з пересувними атракціонами, Юля прикрашала повітряними кульками різні локації на святах. Бізнес був успішним, сформувалася клієнтська база, постійні замовники.

— Я пишалася тим, що серед моїх замовників були великі мережі, такі як «Єва», «Петриківські ковбаси». Звісно було дуже багато оформлень в школах, дитячих садочках, студіях, будинках культури тощо.

Крім того, дуже успішним напрямком були Листи Святому Миколаю. Жінка сама розробляла дизайн, писала індивідуальні тексти для замовників, серед яких були не тільки діти, але й дорослі, люди старшого віку й навіть чоловіки,. Багато з тих, хто отримував такі листи. стали постійними клієнтами.

— Мені й досі пишуть приємні відгуки про те, як важливо й приємно отримати чарівний лист з приємними словами й побажаннями.

Лютий 2022 року все перекреслив. Почувши перші вибухи, чоловік сказав: «Збирай дітей у машину — їдемо».

Родина поїхала без роздумів, поклавши в машину лише найнеобхідніше, сподіваючись повернутися за тиждень. Та повернення так і не сталося: їхній населений пункт і досі окупований.

В селі Манжелія спочатку оселилися у рідних. Юлія згадує, що їм у всьому допомагали не тільки близькі люди, але й сусіди, які дізналися, що вони вимушено покинули рідний дім.

— Попри дуже тепле ставлення до нашої сім’ї, мені весь час хотілося додому. Я все чекала, навіть погрузла в тяжку депресію, аж згодом зрозуміла, що жити треба тут і зараз, тому що чекати можна все життя…

Спочатку вона спрямувала свої сили на інформаційну підтримку таких самих переселенців, як вони. Каже, у 2022 році всі були розгублені, не розуміли, до кого звернутися по допомогу, не знали, які благодійні фонди підтримують. Тому Юлія відкрила Телеграм-канал »Допомога переселенцям», куди збирала корисну інформацію для ВПО.

З 2022 року до сьогодні там понад 21 тисяча підписників.

«Ліпка Плей»

Кілька разів в Манжелії Юлія прикрашала повітряними кульками святкові локації в місцевому садочку й школі, але не наважилася розпочинати цей бізнес на Полтавщині. Проте згадала свою давню ідею зі створення розвиваючих ігор для маленьких дітей.

— Коли народилися мої діти, стало важливим те, чим вони граються, чим займаються. Я шукала якісні ігри, іграшки, і дійшла до того, що сама вигадувала те, що було цікаво дитині. Так дійшла до виготовлення ігор з дрібними елементами на липучках.

Саме ця ідея лягла в основу бізнес-напрямку, який наразі розвиває Юлія.

Вона самостійно розробляє яскраві дизайни, вигадує розвиваючу гру й втілює в життя. Спочатку тестила — пробувала одиничні примірники, які дарувала знайомим. Потім впевнилася, що такі ігри подобаються не тільки дітям, але й їх матусям.

— Дівчата, які купляли мої «розвивашки», телефонували й казали: «Дякую, я змогла каву гарячою попити, поки дитина причіпляла-відчіпляла малюнки». Тож я вирішила спробувати й поставити виготовлення ігор на потік.

Спочатку на день народження жінці подарували деяку оргтехніку, потім вона знайшла можливість залучити грантові кошти.

Юлія розповідає, що від представництва Червоного Христа в Україні знайшла можливість для вимушених переселенців, які хочуть займатися бізнесом, пройти навчання й отримати грант. Не маючи знань, але маючи велике бажання, вирішила спробувати.

— Програма навчання була дуже потужна, проте вчитися довелося у часи блекауту, коли не було світла, інтернету. Але й цей виклик я подолала. В результаті мій проєкт обрали серед 2000 заявників, я увійшла у число 25 кандидатів на перемогу. Це допомогло повірити в себе. І після захисту проєкту в Києві, я стала одною з переможниць, хто отримав грантову фінансову підтримку.

Завдяки участі в проєкті жінка закупила необхідне обладнання. А після участі в грантовій програмі від ГО «Дитячі містечка» залучила додаткову суму й розширила виробництво.

Завдяки «Бізнес-інкубатору» — спільноті жінок, які мають кілька навчальних напрямків, вона й досі отримує менторську підтримку, цікаве ком’юніті й допомогу професійної бухгалтерки.

— Це не просто спільнота, це люди, які завжди підтримують один одного, підказують, навіть надихають. І коли я у чомусь не впевнена, запитую й отримую позитивну відповідь. Це важливо. Я рада, що знайома з цими людьми.

У січні 2025 року Юлія Білик оформила ФОП. З того часу в асортименті продукції, яку вона виробляє, понад 40 видів різних ігор, кілька книжок і багаторазові зошити «пиши-стирай».

Продукція продається через Інстарграм, на Промі, Розетці та Шафі.

«Той, хто має бажання, впорається з труднощами!»

Після того, що вже пережили, Юлія впевнено дивиться у завтрашній день. Вона не пасує перед труднощами — в кожному виклику бачить досвід, можливість загартуватися, щоб розвиватися далі.

Юлія Білик мріє, щоб настав мир, щоб вдалося реалізуватися, як бізнес-вумен і щоб її третя «дитина» — «Ліпка Плей» став відомим брендом.

Вона вважає важливим, щоб для дітей була доступна якісна освіта, щоб вони розвивалися, граючи — в час гаджетів це дуже важко. Проте ігри-розвивашки дуже захоплюють, відволікають від телефонів й дають можливість розвивати дитинку за допомогою корисного продукту.

— Ще рік тому я депресувала, чекала чогось, а сьогодні за підтримці інвесторів, благодійних фондів і програм для ВПО маю маленький бізнес. Ми змогли розширитися, придбати обладнання та матеріали, а також отримати сертифікати якості продукції. Тепер у нас працює ще один переселенець, і ми плануємо надалі створювати робочі місця та розвивати асортимент. тож немає нічого неможливого, коли є бажання!