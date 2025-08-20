«Жити тут і зараз»: переселенка з Донеччини Юлія Білик запустила власне виробництво розвиваючих ігор для дітей

Ще рік тому я депресувала, а сьогодні, завдяки підтримці благодійних фондів, й великому бажанню, маю власний бізнес
Юлія разом із чоловіком та двома дітьми жила у Волноваському районі Донецької області. Сім’я мала власну справу: чоловік працював з пересувними атракціонами, Юля прикрашала повітряними кульками різні локації на святах. Бізнес був успішним, сформувалася клієнтська база, постійні замовники.
Крім того, дуже успішним напрямком були Листи Святому Миколаю. Жінка сама розробляла дизайн, писала індивідуальні тексти для замовників, серед яких були не тільки діти, але й дорослі, люди старшого віку й навіть чоловіки,. Багато з тих, хто отримував такі листи. стали постійними клієнтами.
Лютий 2022 року все перекреслив. Почувши перші вибухи, чоловік сказав: «Збирай дітей у машину — їдемо».
Родина поїхала без роздумів, поклавши в машину лише найнеобхідніше, сподіваючись повернутися за тиждень. Та повернення так і не сталося: їхній населений пункт і досі окупований.
В селі Манжелія спочатку оселилися у рідних. Юлія згадує, що їм у всьому допомагали не тільки близькі люди, але й сусіди, які дізналися, що вони вимушено покинули рідний дім.
Спочатку вона спрямувала свої сили на інформаційну підтримку таких самих переселенців, як вони. Каже, у 2022 році всі були розгублені, не розуміли, до кого звернутися по допомогу, не знали, які благодійні фонди підтримують. Тому Юлія відкрила Телеграм-канал »Допомога переселенцям», куди збирала корисну інформацію для ВПО.
З 2022 року до сьогодні там понад 21 тисяча підписників.
Кілька разів в Манжелії Юлія прикрашала повітряними кульками святкові локації в місцевому садочку й школі, але не наважилася розпочинати цей бізнес на Полтавщині. Проте згадала свою давню ідею зі створення розвиваючих ігор для маленьких дітей.
Саме ця ідея лягла в основу бізнес-напрямку, який наразі розвиває Юлія.
Вона самостійно розробляє яскраві дизайни, вигадує розвиваючу гру й втілює в життя. Спочатку тестила — пробувала одиничні примірники, які дарувала знайомим. Потім впевнилася, що такі ігри подобаються не тільки дітям, але й їх матусям.
Спочатку на день народження жінці подарували деяку оргтехніку, потім вона знайшла можливість залучити грантові кошти.
Юлія розповідає, що від представництва Червоного Христа в Україні знайшла можливість для вимушених переселенців, які хочуть займатися бізнесом, пройти навчання й отримати грант. Не маючи знань, але маючи велике бажання, вирішила спробувати.
Завдяки участі в проєкті жінка закупила необхідне обладнання. А після участі в грантовій програмі від ГО «Дитячі містечка» залучила додаткову суму й розширила виробництво.
Завдяки «Бізнес-інкубатору» — спільноті жінок, які мають кілька навчальних напрямків, вона й досі отримує менторську підтримку, цікаве ком’юніті й допомогу професійної бухгалтерки.
У січні 2025 року Юлія Білик оформила ФОП. З того часу в асортименті продукції, яку вона виробляє, понад 40 видів різних ігор, кілька книжок і багаторазові зошити «пиши-стирай».
Продукція продається через Інстарграм, на Промі, Розетці та Шафі.
Після того, що вже пережили, Юлія впевнено дивиться у завтрашній день. Вона не пасує перед труднощами — в кожному виклику бачить досвід, можливість загартуватися, щоб розвиватися далі.
Юлія Білик мріє, щоб настав мир, щоб вдалося реалізуватися, як бізнес-вумен і щоб її третя «дитина» — «Ліпка Плей» став відомим брендом.
Вона вважає важливим, щоб для дітей була доступна якісна освіта, щоб вони розвивалися, граючи — в час гаджетів це дуже важко. Проте ігри-розвивашки дуже захоплюють, відволікають від телефонів й дають можливість розвивати дитинку за допомогою корисного продукту.
