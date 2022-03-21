Україна — понад усе: 26-й день повномасштабного вторгнення Росії

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24 лютого, о 5.00 Путін почав вторгнення на українську територію, яке назвав «військовою операцією». В Україні ввели воєнний стан. Бої тривають у різних частинах країни уже протягом двадцяти п'яти діб. ТелеграфЪ оперативно повідомляв усю важливу і перевірену інформацію у матеріалах:

Сьогодні ми продовжимо.

Зберігайте спокій. Вірте в перемогу.

00.09 Під час відправлення колони з гуманітарною допомогою для міста Вовчанськ запобігти планам окупантів не вдалося — наразі зник зв'язок з 6 людьми: п'ятьма водіями та одним лікарем.

00.31 Маленькі харків’яни на набережній залишили слова вдячності мешканцям Кременчука, які гостинно прийняли їх. Крейдою діти написали: «Кременчук, дякуємо від Харкова», «Харків мій дім», «Україна ми переможемо!», «Україна понад усе», «Все буде Україна».