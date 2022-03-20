Водіям заборонили використовувати відеореєстратори

Вчора, 23:30 Переглядів: 198

Заборона діятиме на час воєнного стану

В Україні водіям заборонили використовувати відеореєстратори. Як повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю ЗСУ, українським водіям машин та мотоциклів тепер не можна користуватися відеореєстраторами.

Заборона стосується фото та відеозйомки:

Доріг загального користування;

Об’єктів загального призначення;

Об’єктів інфраструктури, блокпостів, укріплень;

Розташування, зосередження чи переміщення військових частин (підрозділів) сил оборони.

Заборона діє для усіх регіонів країни, особливо там, де відбуваються бойові дії.

Це рішення військового командування доведено до представників військових адміністрацій, вони мають наголошувати на цьому для громадськості.