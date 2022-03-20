Цими вихідними міг відбутися футбольний матч-дербі «Кремінь» - «Гірник-Спорт»

Сьогодні, 23:08 Переглядів: 51

Кінець березня щороку давав старт весняній частині чемпіонату Першої ліги з футболу. Довга зимова перерва та ротації в командах підігравали інтерес серед вболівальників. Для кременчуцьких вболівальників ці вихідні мали стати особливими. Адже після довгої зимової перерви, взятого курсу на повне омолодження команди, хорошої погоди «Кремінь» мав зустрітися із сусідом з Горішніх Плавнів «Гірник-Спортом». Проте повномасштабний наступ росії вніс свої корективи. Яким буде цей чемпіонат – наразі невідомо.

Є кілька варіантів продовження чемпіонату

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко зауважував, що останньою можливою датою відновлення УПЛ може бути 15 травня. Адже до 30 червня всі країни повинні підбити підсумки своїх чемпіонатів.

Розглядають кілька варіантів відновлення чемпіонату, від продовження та повного завершення. Все залежатиме від ситуації в країні та стану клубів.

Наприклад, у Чернігові російські окупанти, а стадіон скинули 8 снарядів. У першу ніч туди потрапила ракета, в другу обстріляли з «Градів», в третю – ще один обстріл авіацією.

Працівники клубу кажуть, що стадіон імені Гагаріна не підлягає відновленню. Його треба повністю зносити. Біля арени була невелика база «Десни» – її теж знищили.

Футболісти об’єдналися в боротьбі за Україну

Футболісти «Кременя» наразі не засвітилися у соцмережах своєю активною діяльністю, проте за інформацією «Кременчуцького ТелеграфЪ», футбольні клуби «Кремінь» та «Гірник-Спорт» об’єдналися в спільній справі про яку ми детальніше розкажемо після нашої перемоги!

Наприклад, клуб тернопільська «Нива» зайнялася збором гуманітарної допомоги. Вони збирають допомогу військовим та переселенцям. Та навіть виробляють фірмову тушонку з наліпкою «Нива» Тернопіль.

Директор першолігового «Полісся» Володимир Загурський приєднався до тероборони у перші дні повномасштабного вторгнення рф.



Екстренер «Кременя» Олександр Головко на своїй сторінці в інстаграм виставляв позицію, що його родина зробила свій висновок ще у 2014 році, коли росія анексувала Крим.

Кілька футболістів, вихованців та ексгравців «Кременя», а наразі гравці «Полтави» та «Металіста 1925» засвітилися у Кременчуці на зборі гуманітарної допомоги та збору піску, який використовували для захисту об’єктів критичної інфраструктури.

Чоловіки відмовилися повертатися до України, яку огорнула війна

Серед піднесення українців та футбольних клубів, коли багато футболістів та тренерів пішли у територіальну оборону – знайшлися люди, які відмовилися повернутися додому із-за кордону.

Про неприємний випадок розповів засновник клубу «Агробізнес» Олег Собуцький. За словами Собуцького довелося розпрощатися із більшістю футболістів.

Новий етап російсько-української війни футболісти «Агробізнесу» зустріли на зборах у Туреччині. Гравці навіть робили спільні фото та акції «НІ війні», проте коли стало питання про повернення в Україну, то більшість футболістів відмовилися повертатися додому.

- Яким було моє здивування, коли додому повернувся весь тренерський штаб на чолі з Олександром Чижевським, адміністративний персонал та… три футболісти. Всі інші вирішили перечекати за кордоном, в безпеці та подалі від війни. І це в ті дні, коли країні, яка їх виростила, на футбольних полях якої вони виступали, де залишилися їхні рідні та близькі, так потрібна допомога. І необов’язково на передовій, в тилу безліч справ. Особисто мені соромно дивитися в очі вболівальникам. Вони запитують, чому хлопці не повернулися, і жодних аргументів цьому навести не можу. У нас війна, гинуть люди, а гравці команди - Іван та Микола Когути - в цей час надсилають фото з ресторану в Іспанії. Хіба це нормально?

Що стосується ФК «Агробізнес», додому повернулися гравці Ігор Курило, Данило Карась та Артем Матус. У Волочиську їх чекали Віталій Груша та Євген Ємаєв, які через травми не вирушили на збір. Всі вони продовжать кар’єру в клубі. З усіма іншими гравцями ми не маємо намірів продовжувати співпрацю, вони вже зараз можуть шукати собі нові команди. Це позиція клубу, який був заснований у 2016 році та завжди наголошував на єдності України, підтримці армії. У формі «Агробізнесу» виступатимуть футболісти, які не на словах, а на ділі розділяють наші цінності. Саме таких хлопців ми запросимо до лав команди, як тільки буде нагода продовжити футбольний сезон. Саме з такими хлопцями ми здобуватимемо нові перемоги. Війна неодмінно завершиться перемогою України, ми відбудуємо міста та села. А зараз вся країна має згуртуватися та єдиним фронтом дати відсіч ворогу.

На жаль, серед гравців, які не повернулися до України був і ексфутболіст «Кременя» Денис Бєлоусов.