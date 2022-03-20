«Маріуполь вже можна назвати містом-привидом» — голова Донецької ОВА

Розповіли про ситуацію в регіоні
Понад 80% міської інфраструктури Маріуполя або пошкоджено, або знищено. По всій лінії зіткнення в регіоні тривають обстріли. Про це заявив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
Найскладніша ситуація в Маріуполі та навколишніх населених пунктах. Влада намагається розв'язати гуманітарну катастрофу в постраждалому регіоні, поки люди виїжджають звідти власним транспортом.
Він розповів, що попри домовленості російські окупанти порушують маршрут, за яким виїжджають цивільні люди. Наприклад, автобуси з маріупольцями із Бердянська до Запоріжжя можуть рухатися близько 7-8 годин: «Постійні зупинки на блокпостах, неймовірно довгі перевірки, людей, особливо чоловіків, роздягають, перевіряють особисті речі. Це з тим, що маршрут є погодженим».