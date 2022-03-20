Шість країн Європи розпочали розслідування військових злочинів росії

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 270

Шість країн розпочали розслідування військових злочинів росії в Україні. Про це у Twitter повідомила Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.

Серед цих держав - Естонія, Литва, Німеччина, Польща, Словаччина та Швеція.

Нагадаємо, 16 березня Міжнародний суд ООН у Гаазі зобов’язав росію негайно припинити розпочаті 24 лютого 2022 року військові дії в Україні, заявленою метою яких було «запобігання і покарання» нібито геноциду в Луганській та Донецькій областях України. Однак росія відмовилась їх виконувати.



