Польща хоче конфіскувати російське майно на своїй території

Уряд Польщі обговорить з опозицією питання щодо ситуації в Україні
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в інтерв’ю Wprost заявив, що країна має намір конфіскувати російське майно, яке знаходиться на її території.
- У нас немає російських яхт. Але є трохи нерухомості і фінансові активи, тобто акції компаній, які ми повинні забрати. У всякому разі, наш коаліція рішуче за це, - сказав прем'єр.
Уряд Польщі обговорить з опозицією питання щодо ситуації в Україні. В тому числі, і конфіскацію російського майна, яке знаходиться на території Польщі.