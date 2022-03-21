Польща хоче конфіскувати російське майно на своїй території

Сьогодні, 06:20 Переглядів: 185

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в інтерв’ю Wprost заявив, що країна має намір конфіскувати російське майно, яке знаходиться на її території.

- У нас немає російських яхт. Але є трохи нерухомості і фінансові активи, тобто акції компаній, які ми повинні забрати. У всякому разі, наш коаліція рішуче за це, - сказав прем'єр.



Уряд Польщі обговорить з опозицією питання щодо ситуації в Україні. В тому числі, і конфіскацію російського майна, яке знаходиться на території Польщі.